Bộ trưởng Thăng yêu cầu thanh tra toàn diện các dự án trên quốc lộ 1

Bộ trưởng cũng giaoVụ Khoa học công nghệ cập nhật và điều chỉnh lại các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong quá trình thi công bê tông nhựa. Trên cơ sở thực tiễn, các đơn vị nghiên cứu để đưa ra các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình nhưng phải hạ được giá thành. Giao Thanh tra Bộ khẩn trương tiến hành thanh tra toàn diện các dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, trước mắt là các dự án BOT và các dự án bắt đầu đưa vào khai thác.

Trước đó, Bộ trưởng Thăng đã có công điện yêu cầu các Sở GTVT, ban quản lý dự án, nhà đầu tư BOT trên tuyến Quốc lộ 1 và Đường Hồ Chí Minh theo dõi, khắc phục tình trạng hằn lún vệt bánh xe, đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh.



Do nắng nóng kéo dài nên tạimột số đoạn trên tuyến quốc lộ 1 đã xuất hiện hiện tượng hằn lún vệt bánh xe. Ảnh: vnmedia

Trong những ngày vừa qua thời tiết ở miền Trung nắng nóng kéo dài, có thời điểm nhiệt độ mặt đường lên tới trên 70oC. Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện có một số vị trí trên tuyến Quốc lộ 1 xuất hiện việc hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa. Để khắc phục ngay tình trạng trên, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, theo dõi các diễn biến của thời tiết, hiện trạng mặt đường để kịp thời đề xuất giải pháp xử lý, sửa chữa khắc phục các đoạn mặt đường bị hằn lún, trước mắt xử lý ngay các vị trí có chiều sâu hằn lún ≥ 2,5cm, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông và thuận lợi trong quá trình khai thác.

Ông Phạm Hữu Sơn, Tổng Giám đốc Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) cho biết, qua công tác khảo sát trên tuyến QL1 đoạn qua Thanh Hóa chỉ có 8/172km mặt đường xuất hiện hằn lún. So với trước đây, tình trạng hằn lún mặt đường đã giảm đi nhiều cả về chiều sâu lẫn mật độ. Ngoài nguyên nhân khách quan do thời tiết, còn có nguyên nhân chủ quan xuất phát từ quá trình thi công do kết cấu vật liệu chưa phù hợp, tốc độ thảm và lu lèn không đảm bảo quy định.