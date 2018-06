Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo xử lý vụ gây rối ở Bình Thuận

Ngày 13-6, thông tin từ cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đã đến làm việc với Công an tỉnh Bình Thuận.



Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đại diện Quân khu 7, các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương của tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã báo cáo kết quả giải quyết tình hình các mặt công tác công an tại địa phương. Đặc biệt là xử lý vụ kích động, gây rối an ninh, trật tự (ANTT) và chống người thi hành công vụ xảy ra vừa qua tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh Bình Thuận trong việc xử lý, giải quyết tình hình ANTT, biểu dương sự cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ tham gia giữ gìn ANTT trước sự quá khích của những người gây rối.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu trong thời gian tới, Công an tỉnh Bình Thuận chủ động nắm chắc tình hình, tập trung điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm số đối tượng chủ mưu, cầm đầu, quá khích; vận động người tham gia gây rối ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế.

Bộ trưởng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức đợt tuyên truyền vận động trong các tầng lớp nhân dân không tham gia các hoạt động gây rối ANTT, cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, kích động; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và sự phối hợp của các lực lượng vũ trang trong tham gia xử lý, giải quyết tình hình phức tạp về ANTT.