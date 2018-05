Bộ trưởng Tô Lâm: Truy bắt bằng được nhóm đâm chết hiệp sĩ

Ngày 14-5, liên quan đến vụ hai hiệp sĩ bị đâm tử vong trong lúc bắt cướp, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc và tri ân tới gia đình và cá nhân những “hiệp sĩ đường phố” đã hy sinh và bị thương.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo vào hồi 21 giờ 20 phút ngày 13-5, năm người dân “Hiệp sĩ đường phố” thuộc quận Tân Bình, TP. HCM đã phát hiện, dũng cảm vây bắt tội phạm trộm cắp xe máy tại trước nhà số 348C Cách mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, TP. HCM, bị chúng dùng hung khí chống trả, làm 3 người chết, 2 người bị thương.

Đây là hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, sẵn sàng hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, là nhân tố tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần cùng với lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc và tri ân tới gia đình và cá nhân những “Hiệp sĩ đường phố” đã hy sinh và bị thương; các anh đã dũng cảm, không quản hy sinh, thể hiện rõ tinh thần xả thân vì nghĩa lớn.

Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và Công an TP. HCM tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ giúp đỡ gia đình những người đã hy sinh, phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tang lễ chu đáo, trọng thể. Đồng thời, phối hợp với ngành Y tế tổ chức cứu chữa, chăm sóc tận tình, chu đáo những người bị thương.

Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, phối hợp với Công an TP. HCM tổ chức truy bắt bằng được đối tượng gây án, củng cố hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.