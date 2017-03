Bộ trưởng Trần Đại Quang hội đàm với Bộ trưởng An ninh nội địa Hoa Kỳ

Thượng nghị sỹ John McCain và Đoàn Bộ Công an Việt Nam tham quan trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. (Ảnh: Quang Hòa/TTXVN)

Tiếp kiến bà Leslie Caldwell - Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp; hội kiến với Thượng Nghị sỹ John McCain - Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ; Thượng nghị sỹ Ronald Johnson - Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa và các vấn đề Chính phủ của Thượng viện và Hạ nghị sỹ Peter Welch.Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh cũng tham gia các hoạt động của đoàn.Phát biểu trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Jeh Johnson nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm Hoa Kỳ của Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đúng vào dịp hai nước đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ-Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển, thực chất và có hiệu quả.Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn Bộ trưởng Johnson và các đồng nghiệp Hoa Kỳ đã dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước nói chung, giữa các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam nói riêng sau 20 năm bình thường hóa quan hệ, nhất là từ khi thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.Hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ đã có bước phát triển rất đáng khích lệ trong việc chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, mua bán người; phối hợp đấu tranh, triệt phá một số tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, truy bắt, dẫn giải, tiếp nhận các đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về phòng, chống mua bán người cho cán bộ thực thi pháp luật hai nước...Để tiếp tục phát huy kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ bảo đảm tương xứng với tiềm năng và nhu cầu hợp tác của mỗi nước, trong thời gian tới, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, cảnh sát, nội vụ, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ; tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác hiện có; nghiên cứu, đàm phán tiến tới ký kết các văn bản hợp tác nhằm xây dựng khung pháp lý quan hệ hợp tác song phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, như: Hiệp định dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án, phạt tù, Hiệp định tương trợ Tư pháp về hình sự, Hiệp định phòng, chống tội phạm rửa tiền; Thỏa thuận hợp tác về quản lý xuất nhập cảnh...; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cấp chuyên viên, tổ công tác để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm và phối hợp điều tra các vụ việc cụ thể; phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở các cơ quan thường trú, doanh nghiệp, hoạt động của lãnh đạo cấp cao và công dân nước này đang làm ăn, sinh sống ở nước kia...; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thực thi pháp luật, tập trung vào các chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm an ninh phi truyền thống, các loại tội phạm sở hữu trí tuệ, sử dụng công nghệ cao, mua bán người; hỗ trợ trang thiết bị chuyên dụng phục vụ điều tra tội phạm.Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tiếp kiến bà Leslie Caldwell, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các quan chức cấp cao Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Hai bên thống nhất đánh giá tình hình, kết quả hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp hình sự của hai nước thời gian qua và phương hướng hợp tác thời gian tới; trong đó, tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác hiện có và nâng cấp quan hệ hợp tác đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả; sớm cử sỹ quan liên lạc trong đại sứ quán của mỗi nước; tăng cường hợp tác đa phương trong khuôn khổ Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol); tích cực phối hợp trong các hội thảo, hội nghị, diễn đàn quốc tế trên các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống...Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã hội kiến Thượng nghị sỹ John McCain - Chủ tịch Ủy ban Quân vụ, Thành viên Ủy ban các vấn đề người da đỏ, Ủy ban An ninh nội địa và các vấn đề chính phủ của Thượng viện; Thượng nghị sỹ Ronald Johnson - Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa và các vấn đề Chính phủ, Thành viên Ủy ban đối ngoại, Ủy ban ngân sách và Ủy ban Thương mại, khoa học và giao thông vận tải Thượng viện và Hạ nghị sỹ Peter Welch.Tại các buổi hội kiến, Thượng nghị sỹ John McCain, Thượng nghị sỹ Ronald Johnson, Hạ nghị sỹ Peter Welch đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; coi đây là dấu mốc quan trọng trong các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam tiếp tục phát triển, có hiệu quả thiết thực; tái khẳng định, Thượng viện và Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, ủng hộ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC).Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp của Thượng nghị sỹ John McCain, Thượng nghị sỹ Ronald Johnson, Hạ nghị sỹ Peter Welch và Thượng viện, Quốc hội Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển, nhất là quá trình vận động trao Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam, hỗ trợ tài chính giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin, rà phá bom mìn, dỡ bỏ một phần Lệnh cấm vận vũ khí sát thương của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.

Ông bày tỏ mong muốn nghị sỹ McCain tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, ủng hộ Việt Nam trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, loại bỏ các biện pháp cản trở thương mại hai nước, bãi bỏ hoàn toàn Lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, tăng hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh, không thông qua các dự luật, nghị quyết bất lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước; mong muốn có thêm nhiều nghị sỹ Hoa Kỳ ủng hộ quan hệ hai nước phát triển; ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước, hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới./.

Theo Vietnam+