Bộ trưởng Y tế: "Quyết liệt chống sởi nếu không sẽ rất căng"

Ngày 28/4, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác phòng chống bệnh sởi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi với BS Nguyễn Thanh Hùng, Ggiasm đốc BV Nhi đồng 1







Phòng khám sàng lọc sởi tại BV quận Bình Tân

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm phòng sàng lọc sởi, phòng cấp cứu và phòng điều trị bệnh sởi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Khoa Nhi vệ tinh của Bệnh viện Nhi đồng 1 tại Bệnh viện quận Bình Tân. Cả hai nơi này đều được Bộ Y tế đánh giá cao trong công tác phòng chống bệnh sởi, khi có hẳn những phòng sàng lọc bệnh trước khi tiếp nhận khám và điều trị bệnh sởi.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM, thành phố chưa có ca tử vong nào do bệnh sởi. Trong trong tuần gần đây của tháng 4, số ca mắc sởi phải nhập viện có phần tăng cao so với những tuần trước nhưng được lí giải là do tâm lý người dân hoang mang nên luôn muốn bệnh nhi phải nhập viện điều trị.



Tỷ lệ biến chứng do sởi đang có xu hướng giảm gần, từ 51% của tháng 11/2013 xuống còn 24% trong tháng 4/2014. Ngoài ra, công tác tiêm vét ngừa sởi của TP HCM đã đạt đến 95%.



Ngay sau những ngày nghỉ lễ, thành phố sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa sởi cho trẻ em từ 3 đến 10 tuổi. Hiện đã có 200.000 liều vaccine dịch vụ ngừa sởi đã được nhập về để phục vụ nhu cầu của người dân.





Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi bệnh nhi tại BV Nhi đồng 1



Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng việc sàng lọc bệnh nhi khám sởi tại thành phố còn chưa chặt chẽ, chưa có sự phân luồng trong lối đi cũng như nơi khám của trẻ em.





Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh thêm: “Phải cách ly, phân luồng từ phòng khám bệnh. Hiện nay, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư về chuyển tuyến và phân hạng bệnh viện, nên TP HCM phải quyết liệt. Nếu bị bệnh thông thường thì chuyển về bệnh viện quận hoặc khoa Nhi vệ tinh. Phải quyết liệt nếu không sắp tới có sốt xuất huyết, rồi tay chân miệng nữa thì sẽ rất căng thẳng chống dịch”./.



