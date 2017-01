Bộ TT&TT yêu cầu chủ động phòng, chống tấn công mạng

Theo Bộ, những năm trở lại đây tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam thường có các diễn biến phức tạp, tấn công mạng tăng mạnh về quy mô, số lượng cũng như mức độ nguy hiểm, đặc biệt trong khoảng thời gian diễn ra các sự kiện lớn của đất nước và những dịp nghỉ lễ. Bộ yêu cầu thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chỉ đạo đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, kiểm tra, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về bảo đảm an toàn thông tin. Đặc biệt là thực hiện các hướng dẫn của Bộ TT&TT cũng như cơ quan chức năng liên quan về bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử.

Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp phải chủ động lên các phương án phòng, chống tấn công mạng, ứng cứu sự cố và hoạt động dự phòng trong trường hợp hệ thống bị tấn công…