Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ gặp khó khăn

Như đã thông tin trong bài “Gác niềm riêng, các anh lên đường” (Pháp Luật TP.HCM ngày 24-5), mẹ của Thiếu úy Ba bị ung thư thanh quản nhiều năm nay, hiện được gia đình đưa vào điều trị tại BV Ung thư Đà Nẵng. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế của gia đình Thiếu úy Ba rất khó khăn.

Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương cũng trao một sổ tiết kiệm khác cho chị Lê Thị Xuân An (trú 31/9 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), vợ của Thiếu tá Hoàng Quốc Đạt (Hải đội trưởng, Hải đội 201, Vùng Cảnh sát biển 2). Chị An bị suy thận nặng, đang phải chạy thận nhiều năm nay. Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ cho gia đình bà Ngọ số tiền 10 triệu đồng và chị An số tiền 20 triệu đồng.

LÊ PHI