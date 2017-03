Bộ Xây dựng tập huấn sửa chữa nhà cửa hư hỏng do động đất

Theo đoàn công tác, từ ngày 13 đến 16-11, các chuyên gia sẽ tổ chức tập huấn quy trình sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo các xã, cán bộ chủ quản các công trình xây dựng và người dân huyện Bắc Trà My có nhà ở hư hỏng do động đất sẽ tham gia tập huấn. “Quy trình sửa chữa chủ yếu là dùng công nghệ về bơm vữa, bơm hồ xi măng, đặt thép kết hợp với bơm vữa và một số các giải pháp khác để sửa chữa tường nứt, cột dầm nứt và ứng phó lâu dài nếu có động đất tiếp tục xảy ra” - ông Thông nói. Đoàn cũng mang theo ba máy bơm vữa để tập huấn, sau đó sẽ chuyển giao lại cho địa phương sử dụng.

Theo UBND huyện Bắc Trà My, các trận động đất kích trong thời gian qua đã làm gần 900 nhà dân bị nứt, nhiều công trình công cộng hư hỏng nghiêm trọng. Ban Quản ý dự án Thủy điện 3 đã đề nghị Tập Đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ sửa chữa, khắc phục thiệt hại về nhà ở 2-4 triệu đồng/nhà dân.

LÊ PHI