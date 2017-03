Bộ Y tế: Tiếp tục kiểm tra vụ việc

Theo ông Khoa, người đại diện cho Trung tâm OSCA không tham gia phẫu thuật mà chỉ đứng ra tổ chức. Còn các cán bộ tham gia phẫu thuật đều có chứng chỉ hành nghề nhưng có đúng chuyên môn hay không Bộ đang tìm hiểu.

Với câu hỏi “OSCA có đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh nhân đạo, từ thiện ở các tỉnh, thành không?”, ông Khoa nói: Chúng tôi sẽ cùng các cơ quan pháp lý xem xét, rà soát lại. Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra và chúng tôi cũng đang chờ kết luận của hội đồng chuyên môn.

Ông Khoa cũng nhận định: Trong ba trường hợp tử vong thì có hai trường hợp chỉ mới gây mê chứ chưa phẫu thuật nên có khả năng tai biến do gây mê nhưng do thuốc hay lý do nào khác, phải tìm hiểu thêm.

Ông Khoa cũng chưa khẳng định OSCA có sai hay không…

Không biết tin ai?





Về số thuốc mê nghi ngờ gây ra cái chết cho ba trẻ, giữa Hội đồng chuyên môn Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa và cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng có khoảng cách khá xa.

Tại cuộc họp báo do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tổ chức chiều 28-8, ông Lê Tấn Phùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa) (ảnh) nói: Các loại thuốc gây mê sử dụng do BV Quân y 87 cung cấp. Kết quả kiểm tra cho thấy các loại thuốc này được cung cấp thông qua đấu thầu, có hạn sử dụng đến năm 2016. Toàn bộ trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế phục vụ gây mê, phẫu thuật cũng đều của BV Quân y 87. Trong hồ sơ, OSCA ghi rõ là phối hợp cùng các y, bác sĩ BV Quân y 87 tiến hành các ca phẫu thuật, chịu trách nhiệm giám sát về quy trình chuyên môn.

Tại cuộc họp báo sáng cùng ngày do Bộ Y tế tổ chức, Thiếu tướng Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng (ảnh) thông tin: BV Quân y 87 chỉ thỏa thuận với OSCA cho mượn địa điểm chứ không cử nhân viên y tế tham gia trực tiếp vào phẫu thuật. Bệnh viện không cung cấp thuốc, chỉ chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất…