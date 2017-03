Bộ Y tế yêu cầu giám sát chặt người nhập cảnh từ châu Phi

Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại cửa khẩu. (Nguồn: TTXVN)

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 14/10 ghi nhận 8.471 trường hợp mắc bệnh (4.076 người tử vong) và 426 nhân viên y tế nhiễm Ebola (241 người tử vong).Đặc biệt, trong ba tuần qua, số mắc mới và tử vong tăng gần gấp đôi so với trước đó. Bệnh Ebola hiện đã có sự lan truyền tại các quốc gia ngoài khu vực châu Phi.Tại Mỹ và Tây Ban Nha, mỗi quốc gia có 1 trường hợp là nhân viên y tế lây bệnh từ bệnh nhân đến từ quốc gia có dịch.Để tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus Ebola và tiếp tục thực hiện Công điện số 1392/CĐ-TTg ngày 09/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế thực hiện tốt việc giám sát chặt chẽ người nhập cảnh từ các quốc gia vùng dịch châu Phi theo tình huống 1 (khi chưa ghi nhận ca bệnh); sẵn sàng hành động đáp ứng với tình huống 2 (khi xuất hiện các ca bệnh xâm nhập).Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola, địa phương cần áp dụng đầy đủ, đúng quy trình giám sát, xử lý theo Hướng dẫn giám sát dịch bệnh do virus Ebola của Bộ Y tế.

Các cơ sở y tế cần tăng cường công tác phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe đối với những người nhập cảnh từ các nước vùng dịch bệnh do virus Ebola cư trú trên địa bàn tỉnh, thành phố trong vòng 21 ngày.

