Bộ Y tế yêu cầu làm rõ ca tử vong bất thường sau sinh ở Bình Dương

Như Pháp luật TP.HCM phản ánh, ngày 28-7 sản phụ Phan Thị Hà (34 tuổi, trú tại Thuận An, Bình Dương) có dấu hiệu chuyển dạ được gia đình đưa đến Bệnh viện huyện Thuận An để sinh, sau khi được thăm khám, cán bộ y tế tư vấn cho gia đình nên chuyển sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vì thai nhi lớn. Đến 12h ngày 28-7 sản phụ được chuyển tới Bệnh viện đa khoa tỉnh và đã vỡ ối nên gia đình đề nghị được sinh mổ nhưng cán bộ y tế từ chối với lý do sản phụ có thể sinh thường.

Đến 11h ngày 29-7, sản phụ có dấu hiệu mệt mỏi nên đã được bác sĩ tiến hành mổ đẻ được bé trai nặng 3.700 gram, ngay sau đẻ trẻ đã tử vong mặc dù đã được cấp cứu.

Gia đình sản phụ cho rằng trong việc này bệnh viện đã quá thờ ơ. Từ đó, đã gửi đơn thư tới các cơ quan chức năng.

Về việc có người phụ nữ hứa hỗ trợ 20 triệu đồng nếu gia đình sản phụ rút đơn khiếu nại. Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương Võ Quang Tân khẳng định. “phía bệnh viện không hề biết, chúng tôi sẽ xác minh số điện thoại và người phụ nữ này là ai để làm rõ mục đích”.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế sớm họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, chăm sóc, theo dõi và xử trí của BV Đa khoa tỉnh Bình Dương để có kết luận và hướng giải quyết cũng như trả lời gia đình và công luận và báo cáo Bộ Y tế trước ngày 7-8.

