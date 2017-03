Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho 250 nhà báo

Trong ba ngày, các giảng viên đến từ Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng, Học viện An ninh nhân dân - Bộ Công an và Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT giới thiệu, trao đổi và cùng thảo luận các chuyên đề về quốc phòng-an ninh (QP- AN) như:

Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; an toàn thông tin và quản lý thông tin trên mạng (Internet và mạng xã hội); quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với Việt Nam…



Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: GIA TUỆ

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, khẳng định báo chí có vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống diễn biến hòa bình và các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các hoạt động thông tin đối ngoại đã chuyển tải ra thế giới những thông tin sinh động, đa chiều về đất nước, con người Việt Nam thanh bình, năng động và giàu tiềm năng phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng ghi nhận sự đóng góp quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục QP-AN.

“Hội nghị tập huấn lần này sẽ cập nhật, trang bị những thông tin mới nhất về QP-AN cho các phóng viên, biên tập viên nhằm phát huy và làm tốt hơn công tác tuyên truyền, thông tin về QP-AN” - Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nói.