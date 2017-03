Bồi thường cho Nhà nước 463 triệu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM tại thông báo hồi năm 2011, theo kiến nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình UBND TP ngày 31-3 về xử lý bảy căn nhà xây dựng không phép tại phường 11, quận Gò Vấp, con số 463 triệu đồng đã được đưa ra.



Theo đó, vào năm 1999, bà Nguyễn Thị Hoài được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 426 m2 đất rau màu tại phường 11, quận Gò Vấp. Phần đất trên thuộc quy hoạch khu dân cư. Năm 2002, vợ chồng ông Phạm Văn Chương mua lại mảnh đất trên của bà Hoài bằng giấy tay rồi tự san lấp nền, chia thành chín nền đất. Sau đó, ông Chương bán hai nền cho hai người và hai người này tiến hành xây nhà không phép. Bản thân ông Chương cũng xây dựng không phép trên năm nền đất trong bảy nền còn lại. Sau khi xây dựng xong, bảy căn nhà này đã được sang nhượng lại cho người khác.





Toàn bộ quá trình chuyển nhượng đất nông nghiệp, san lấp, xây nhà và được cấp giấy chứng nhận diễn ra trong năm 2007. Sau đó sự việc bị phát hiện và chính quyền vào cuộc xử lý. Năm 2008, quận Gò Vấp thu hồi bảy giấy chứng nhận đã cấp (chủ nhà ghi lùi thời điểm xây dựng nhà trước năm 2003 và được UBND phường xác nhận để được cấp giấy chứng nhận). Vào năm 2011, UBND TP ban hành thông báo yêu cầu quận Gò Vấp phải xác định lợi nhuận của ba đối tượng trên để thu hồi, mục đích là “góp phần khắc phục hậu quả” do hành vi xây dựng không phép và chuyển nhượng bảy căn nhà không phép gây ra.



Thực hiện chỉ đạo trên, tháng 11-2013, UBND quận Gò Vấp có văn bản cho hay vì lợi nhuận được xác định bằng giá bán trừ giá mua và chi phí đầu tư thì tổng lợi nhuận của việc xây, mua bán bảy căn trên là 1 tỉ 367 triệu đồng. Trong đó, riêng ông Chương có phần lợi nhuận là hơn 830 triệu đồng, hai người còn lại phải nộp phần lợi nhuận là 537 triệu đồng. “Cách này phù hợp với kết luận của thanh tra TP và yêu cầu của UBND TP. Tuy nhiên, theo báo cáo của quận Gò Vấp là sẽ rất khó khăn nếu thực hiện phương án này” - Sở Tài chính báo cáo.



Theo Sở Tài chính, ý kiến các sở, ngành đề xuất có thể giải quyết trường hợp trên theo hướng yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Nhà nước. Theo các sở, hành vi tự san lấp, xây dựng không phép và chuyển nhượng cho người khác cũng là một hành vi vi phạm pháp luật đất đai. Cụ thể, Điều 38 Luật Đất đai 2003 liệt kê đó là hành vi “sử dụng đất không đúng mục đích”. Điều 56 Luật Đất đai quy định: “Tính tiền bồi thường do hành vi vi phạm pháp luật đất đai gây thiệt hại cho Nhà nước”. Theo cách này thì số tiền bồi thường thiệt hại được tính theo bảng giá đất do TP ban hành năm 2007. Tổng số tiền bồi thường mà ba trường hợp trên phải nộp cho Nhà nước là hơn 463 triệu đồng. Phương án này được các sở, ngành nhận định là “có quy định tương đối rõ ràng và dễ thực hiện hơn”. Gút lại, Sở Tài chính đề nghị TP giao thanh tra TP hướng dẫn quận Gò Vấp thực hiện một trong hai hướng xử lý nói trên do đây là nội dung thực hiện theo kết luận của cơ quan này.



CẨM TÚ