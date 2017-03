Bồi thường vì đơn phương chấm dứt hợp đồng

Ngày 3-8-2010, Công ty C. ký hợp đồng mua bán gạo với Công ty Y., mua 1.000 tấn gạo trong vòng hai tháng với giá gần 6,5 tỉ đồng. Bên mua giao trước cho bên bán 90% số tiền, số còn lại sẽ thanh toán sau khi giao hàng. Trong hợp đồng hai bên ký kết đã giao ước rõ, nếu bên nào vi phạm hợp đồng sẽ có nghĩa vụ bồi thường 30% giá trị hợp đồng.

Sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty C. đã chuyển hơn 5,3 tỉ đồng (tương đương 90% giá trị hợp đồng) cho Công ty Y., đồng thời yêu cầu bên bán giao hàng vào ngày 6-8-2010. Tuy nhiên, Công ty Y. đã không giao số hàng trên theo thông báo. Kèm theo đó, ngày 12-8, Công ty Y. đã chuyển trả lại số tiền 5,3 tỉ đồng đã nhận của Công ty C. Cho rằng Công ty Y. không giao hàng đúng hẹn, chậm trễ thông báo làm lỡ việc gây thiệt hại kinh tế nên Công ty C. khởi kiện yêu cầu bồi thường.

Xử sơ thẩm, TAND quận Bình Thạnh cho rằng Công ty Y. đơn phương chấm dứt hợp đồng là hoàn toàn trái hợp đồng đã ký kết nên chấp nhận yêu cầu khởi kiện, tuyên phía Công ty Y. phải bồi thường 600 triệu đồng cho Công ty C.

Tuy nhiên, mới đây TAND TP.HCM xử phúc thẩm, đã cho rằng dù hợp đồng các bên ký kết yêu cầu bồi thường 30%... hay nhiều hơn thế nhưng theo quy định thì không thể bồi thường quá 8%. Vì lẽ đó tòa chấp nhận kháng cáo của Công ty C. giảm số tiền bồi thường từ 600 triệu xuống còn 500 triệu đồng.

DƯƠNG HẰNG