Bồi thường vì thi công làm nứt nhà

Quá trình thi công, đơn vị thi công đã dùng búa máy đóng ép cột bê tông gây chấn động khiến nhà của anh Bé Năm lún, nứt. Anh Bé Năm đã khởi kiện yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Cái Bè bồi thường 100 triệu đồng.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Cái Bè nhận định: Trung tâm Tư vấn kiểm định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang xác định: Nhà của anh Bé Năm là nhà ở mức độ cấp B - có khả năng chịu lực của kết cấu cơ bản, đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nếu không có tác dụng ngoại lực thì không bị nứt nên nguyên nhân thiệt hại trực tiếp là lỗi hoàn toàn do thi công công trình cầu gây ra, các nguyên nhân khác do đơn vị thi công suy đoán. Do vậy, HĐXX tuyên buộc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện bồi thường trên 40 triệu đồng và phải hoàn trả gần 14 triệu đồng chi phí kiểm định mức thiệt hại mà vợ chồng anh Bé Năm đã đóng.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, vợ chồng anh Bé Năm cùng phía bị đơn cùng kháng cáo. Tuy nhiên, HĐXX phúc phẩm đã bác các đơn kháng cáo của các đương sự, giữ y án sơ thẩm.

HOÀNG NGÂN