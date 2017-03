Bơm chống ngập ở đường Kinh Dương Vương

Liên tục trong thời gian qua, nhiều hộ dân sống ở khu vực đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân, TP.HCM) đã bày tỏ bức xúc với UBND quận về việc nước mưa tràn vào nhà khiến cuộc sống họ đảo lộn. Trong khi đó, dự án “Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương” (đoạn từ mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc) vẫn đang trong quá trình thi công, hiện vẫn chờ UBND phê duyệt việc hạ độ cao vỉa hè.

Trời chuyển mưa là lo nước tràn

Bà Lê Hoàng Trang Châu (chủ cửa hàng Hoàng Châu trên đường Kinh Dương Vương) kể: “Từ khi đường thi công, mỗi lần mưa lớn, nước mưa lại chảy ào ào hết vào nhà. Gần nhất là trận mưa cuối tháng 7 vừa rồi, nước vào nhà như thác đổ. Hai vợ chồng dọn đồ không kịp”.

Bà Nguyễn Ngọc Hà (chủ cửa hàng vật liệu) ngán ngẩm: “Bây giờ cứ hễ thấy trời chuyển mưa là lại lo nước tràn vào nhà”. Bà Hà cho biết lúc trước khi nâng đường, nhà bà lại không bị ngập do nền cao hơn mặt đường. Khi thi công nâng đường cao lên thì bà luôn sống thấp thỏm. Bà mong các đơn vị thi công nên đẩy nhanh tiến độ, có thể làm cuốn chiếu từng đoạn, để mặt đường được hoàn thiện, hệ thống thoát nước hoàn chỉnh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ (đường Dương Bá Cung, phường An Lạc) khẳng định trước khi nâng đường Kinh Dương Vương, đường Dương Bá Cung cao hơn Kinh Dương Vương, còn bây giờ thấp hơn. Do đó các đợt mưa vừa rồi nước mưa lại tràn vào con đường nhỏ này. Ngoài ra, khu vực chợ An Lạc do có mặt bằng thấp hơn đường Kinh Dương Vương hiện tại nên các tiểu thương cũng đang thấp thỏm vì sợ ngập mỗi khi mưa xuống.

UBND quận Bình Tân cho biết cơ quan có nhận được các bức xúc của bà con xung quanh khu vực đường Kinh Dương Vương. Hiện nay tuyến đường đang triển khai thi công, chưa hoàn chỉnh nên chưa phát huy được hệ thống thoát nước của tuyến đường. Vì vậy, khi trời mưa to thì dân... lãnh đủ.

Để hạn chế được tình trạng này, UBND quận đã kiến nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Trước mắt phải có giải pháp tạm thời để nước không tràn vào nhà dân khi mưa, có thể tạo rãnh tạm dẫn nước về hố ga, xây dựng gờ chặn nước... để nước mưa chảy về hố ga, như thế máy bơm sẽ hoạt động hiệu quả.





Đường Kinh Dương Vương nâng cao làm nước tràn vào nhà dân khi mưa lớn. Ảnh: LÊ THOA

Đặt máy bơm, nạo vét kênh…

Trả lời Pháp Luật TP.HCM về câu hỏi có phương án nào để thoát nước khi nhà dân bị ngập trong quá trình thi công, Ban Quản lý dự án cải tạo kênh Ba Bò (thuộc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP) - chủ đầu tư dự án cho biết đã đặt hai máy bơm di động tại cửa xả cầu An Lạc. Máy bơm này hỗ trợ thoát nước trong quá trình thi công cho các đợt mưa đầu mùa khi dự án chưa hoàn thành.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đã tổ chức nạo vét các rạch lân cận như rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa, rạch Bà Tiếng, hệ thống thoát nước trong khu vực Bến xe Miền Tây...

Ban Quản lý dự án cho biết chưa lường trước được việc thay đổi phương án thiết kế đã được phê duyệt như hiện nay và cũng thừa nhận việc thi công nâng vỉa hè đang chậm lại. Một số trận mưa lớn vừa qua đã ảnh hưởng đến một số hộ dân. Nước không thoát kịp vào hố ga, chảy tràn xuống một số đoạn vỉa hè trũng thấp vào nhà dân. Phương án hạ cao độ vỉa hè đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Do đó để hạn chế ảnh hưởng, chủ đầu tư này đã yêu cầu các đơn vị thi công mở rộng miệng hố ga, thay nắp hố ga bê tông bằng nắp sắt để tăng khả năng thoát nước. Họ cũng mong các hộ dân thông cảm.

Ngoài ra, chủ đầu tư cho hay sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND TP về việc hạ độ cao vỉa hè, họ sẽ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để dự án có thể hoàn thành trong khoảng ba tháng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.