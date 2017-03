‘Bom’ hóa chất trong khu dân cư

Singapore, Trung Quốc quản lý rất chặt Tại Singapore, kiểm soát các hóa chất nguy hiểm (các hóa chất có thể gây thảm họa thương vong cho con người hoặc gây ô nhiễm cao) là vấn đề cấp bách, thông qua chính sách quy hoạch, phân vùng sử dụng đất rạch ròi. Tất cả đề xuất xây dựng mới các cơ sở công nghiệp có lưu trữ, sử dụng hóa chất nguy hiểm với số lượng lớn đều phải được Cục Kiểm soát môi trường ô nhiễm thuộc Bộ Môi trường Singapore xét duyệt. Các cơ sở này phải nằm ở khu vực công nghiệp, xa khu vực dân cư và khu vực trữ nguồn nước sinh hoạt. Các tuyến đường vận chuyển hóa chất nguy hiểm tránh xa khu vực dân cư đông đúc hoặc khu vực tích trữ nguồn nước sinh hoạt. Tại Trung Quốc, việc quản lý các hóa chất nguy hiểm (chất có khả năng gây bào mòn, cháy, nổ, gây nguy hại cho con người, môi trường…) là khá chặt chẽ thông qua Quy định về quản lý an toàn hóa chất nguy hiểm. Theo đó, chính quyền địa phương phải quy hoạch một khu vực đặc biệt dành cho mục đích sản xuất và lưu trữ các hóa chất nguy hiểm. Khu vực đó phải xa khu vực dân cư, trường học, bệnh viện, sân vận động và các khu vực công cộng, khu vực lưu trữ nước sinh hoạt, nhà máy nước, khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh bắt cá và trồng trọt, khu vực có nguy cơ động đất, ngập lụt và không an toàn về địa chất. LÊ LINH Nhiều loại hóa chất mất hút trên thị trường Sau vụ nổ nhà xưởng ở quận 12, công an xác định có nhiều mẫu hóa chất là tiền chất của thuốc nổ như kali clorat (KClO 3 ), kali nitrate (KNO 3 )… Những hóa chất nói trên trước đây bán công khai tại các cửa hàng, nay bỗng mất hút. Ngày 25-10, chúng tôi rảo nhiều cửa hàng hóa chất trên địa bàn TP.HCM hỏi mua kali clorat, kali nitrate, phốt pho, lưu huỳnh… nhưng các cửa hàng lắc đầu bảo không có. Tại cửa hàng hóa chất H. trên đường Phan Văn Khỏe (quận 5), khi chúng tôi hỏi mua các hóa chất là tiền chất thuốc nổ, người bán hàng cảnh giác: “Mua làm gì?”. Khi biết mục đích “làm thí nghiệm”, bà ta buông gọn lỏn: “Ở đây không bán”. Biết chuyện, chị hàng nước giải thích: Họ không dám bán vì mới xảy ra vụ nổ. Ở cửa hàng hóa chất trên đường Gò Công (quận 5), ông chủ cửa hàng cũng nói lớn: “Đi tìm chỗ khác mua”. Ông ta gằn giọng: “Trước có bán, giờ hết bán”. Tại một cửa hàng hóa chất M. trên đường Tô Hiến Thành (quận 10), chủ cửa hàng không thèm rời mắt khỏi màn hình tivi, nói: “Lưu huỳnh cấm bán từ lâu, còn phốt pho không có. Kali clorat và kali nitrate cũng không”. TRẦN NGỌC ___________________________________________ Làm việc trong ngành hóa chất lâu năm, tôi biết rất rõ mức độ nguy hiểm khi xảy ra sự cố cháy, nổ liên quan đến hóa chất. Chỉ một tích tắc sơ ý hoặc bị tác động bởi một nguyên nhân khác như nổ bình gas, chập điện… thì khối hóa chất có thể trở thành trái bom, tàn phá rất dữ dội. Vì vậy TP.HCM cần quyết liệt di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất ra khỏi các khu dân cư và quản chặt việc mua bán hóa chất. NGUYỄN VŨ, Giám đốc Công ty Nhật Nam Những người dân đang sống gần cơ sở kinh doanh hóa chất luôn lo sợ, bất an vì không rõ những “quả bom” ấy nổ lúc nào. Bà HOÀNG THỊ YẾN HẰNG, Đường DHT 02, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 Tôi hoàn toàn đồng tình chủ trương di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trong khu dân cư của TP nhưng lãnh đạo cần quy định lộ trình, địa điểm để người dân và người kinh doanh, sản xuất hóa chất an tâm. Ông ĐẶNG THANH TÚ, Quận Bình Tân