Được hoàn thành vào ngày 29-3-2013 nhưng cầu Rồng bắc qua sông Hàn (TP Đà Nẵng) sau khi đưa vào sử dụng thì bắt đầu xuất hiện các vết nứt "bất thường" tại khu vực mố cầu ở phía đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà) và chi chít các vết nứt nằm ngay tại các trụ ở thân Cầu Rồng. Sự việc trên khiến nhiều người dân lo ngại về chất lượng công trình này.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, sáng 30-10-2013, các chuyên viên kỷ thuật của Công ty quản lý cầu đường Đà Nẵng cùng hai công nhân đã phải tiến hành đục và trám lại các vết nứt. Các nhân công được yêu cầu trộn xi măng với chất kết dính gốc Epoxy 2 thành phần để thực nhiện việc “hàn” lại các vết nứt nham nhở ở khu vực mố cầu.









Nhà thầu thi công bảo hành Cienco 1 đang khoan và bơm keo "trị bệnh" cho cầu Rồng. Ảnh; Lê Phi



Một chuyên viên kỹ thuật của Công ty quản lý cầu đường Đà Nẵng cho biết “Do lúc đổ bê tông quá lớn nên đã xuất hiện các vết nứt co giãn nhiệt. Những vết nứt này nằm trong mức độ cho phép. Giờ phải tiến hành trám lại để tránh nước thấm vào”. Tuy nhiên, chuyên viên kỹ thuật nàycho biết thêm nếu không được trám, khắc phục kịp thời thì sau 5-7 năm phần kết cấu sẽ bị ảnh hưởng.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM ông Nguyễn Hà Nam, Phó giám đốc Ban quản lý dự án cầu Rồng (Sở GTVT TP Đà Nẵng), cho biết những vết nứt này có chiều thẳng đứng nằm ở mố cầu phía đông được phát hiện sau khi cây cầu hoàn thành một thời gian. "Các vết nứt nằm trong mức cho phép, nguyên nhân do hiện tượng co giãn nhiệt trong bê tông. Đây không phải là hiện tượng nứt kết cấu hay do mố cầu yếu. Để khắc phục, nhà thầu dùng Epoxy (chất kết dính) trám kín vết nứt nhằm ngăn chặn những tác động từ bên ngoài vào lớp bê tông", ông Nam nói.

Với băn khoăn nếu không được xử lý, các vết nứt có gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình, ông Nam cho biết: "Bê tông nếu gặp nước sẽ không tốt và lâu dài chắc chắn có ảnh hưởng. Vì vậy, chúng tôi phải nhanh chóng trám hết các vết nứt không cho nước thấm vào trong. Riêng về chất lượng công trình thì vẫn bảo đảm. Cây cầu còn trong thời gian bảo hành".

Được biết, cầu Rồng được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt đầu tư xây dựng vào ngày 17-12-2008 với tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Cầu chính thức khởi công ngày 19-7-2009 và hoàn thành vào ngày 29-3-2013. Đây là cây cầu độc đáo với phần nhịp thép hình dáng một con rồng dài 568m, nặng lên đến gần 9.000 tấn được thiết kế hiện đại theo công nghệ tiên tiến quốc tế. Cầu có tất cả 30 gói thầu, nhà thầu thi công là Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1).

