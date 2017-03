'Bom nước' ở nóc nhà miền Tây xì nước

"Chúng tôi đã cho kiểm tra và xác định đúng là có hiện tượng thấm nước qua thân đập chính ở gần ngưỡng tràn, nguyên nhân như thế nào thì đang xác minh sẽ xử lý sau” - ông Tô Hoài Phong, Phó ban Quản lý dự án của Sở NN&PTNT An Giang nói như trên về sự cố đang xảy ra ở hồ chứa nước Thanh Long (ở Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) vào ngày 29-9.





Vết tráng xi măng bất thường nhưng ngành chức năng nói vẫn đang tìm nguyên nhân. Ảnh: MINH KHANG

Nhiều ngày nay, gia đình anh Lý Sơn Đăng ở ấp Rau Tần, Núi Cấm, xã An Hảo “đứng ngồi không yên” vì thấy đập chứa nước Thanh Long xì và nước tràn ào ào qua đập. Nhà anh chỉ cách thân đập chừng 100 m nên mấy ngày qua không ngày nào vợ chồng anh được yên giấc.

Ông Trần Minh Huệ, nguyên trưởng ấp Vồ Đầu ở Núi Cấm, cũng cho biết mấy ngày nay nghe bà con bàn tán về sự cố ở đập này. Dù ông Huệ chưa đến xem nhưng nghe nước chảy ào ào từ con suối ông cũng cảm thấy lo sợ. “Đây không phải là lần đầu nó bị xì nên có gia đình sợ lắm. Đêm nào ngủ tôi cũng dặn vợ và các con nên ngủ “thổ thức” để có gì còn chạy kịp” - ông Huệ nói.





Hồ chứa nước Thanh Long ở Núi Cấm như “quả bơm nước” khiến dân hoang mang. Ảnh: MINH KHANG

Theo ông Lữ Cẩm Khường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, hồ chứa này nằm cao khoảng 400 m so với mực nước biển, do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư. Hồ rộng hơn 12 ha và lòng hồ chứa khoảng 255.000 m3 nước. “Hồ được hoàn thành vào tháng 6-2012. Tuần sau, chúng tôi sẽ cử đoàn chuyên môn đến kiểm tra và sẽ có báo cáo cụ thể. Nếu đúng là xì nước qua thân đập chảy như thế thì đơn vị thi công phải có trách nhiệm giải trình vì sao xì và kế hoạch khắc phục ra sao để bà con an tâm hơn. Đến thời điểm này, công trình này chưa được nghiệm thu, nếu có chuyện gì thì đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm” - ông Khường nói.

Ông Khường cũng cho biết trước đó, vào cuối tháng 12-2014, khi cho tích nước thử cũng xảy ra tình trạng xì nước ở chân đập. Sau khi thuê đơn vị tư vấn kiểm tra thì phát hiện có một vết nứt bề rộng gần 0,5 m, sâu 15 m ở chân đập.