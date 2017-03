Bốn án tử hình, ba án chung thân vì buôn ma túy

Các bị cáo Nguyễn Phương Nga (sinh năm 1976), Trần Thị Lan Hương và Sồng A Trồng lĩnh án tử hình. Các bị cáo Sồng A Bùa, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Văn Đức lĩnh án chung thân.



Các bị cáo còn lại bị phạt tù từ 9 tháng đến 20 năm tù giam với các tội danh tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (súng AK) và không tố giác tội phạm.



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, từ tháng 6 đến cuối tháng 8/2008, Nguyễn Phương Nga, thường trú tại tổ 6, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) và Bàn Văn Long, cư trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La) cùng đồng bọn đã thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Sơn La về các tỉnh Hòa Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh với số lượng 65 bánh heroin và 7,8 cây heroin có trọng lượng gần 23.000 gram.



Khi tham gia mua bán, vận chuyển heroin, một số đối tượng như Sồng A Trồng còn sử dụng vũ khí quân dụng bắn vào xe lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.



Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhiều bị cáo tham gia, xảy ra trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, với 15 bị cáo ra hầu tòa.



Các bị cáo còn bị phạt bổ sung bằng tiền từ 5 đến 210 triệu đồng/người. Đối với bị cáo Sồng A Trồng, ngoài phần phải nộp phạt 210 triệu đồng cho 2 tội danh mua bán trái phép chất ma túy và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng còn phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho sở Công an tỉnh Sơn La với số tiền 19,5 triệu đồng vì đã dùng vũ khí quân dụng bắn vào xe công an, làm hư hỏng nặng./.







Theo Điều Chính Tới (TTXVN/Vietnam+)