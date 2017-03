Bốn bị cáo được đề nghị án treo

Ngày 28-3, phiên tòa xử năm sĩ quan công an dùng nhục hình, đánh chết người bước vào ngày làm việc thứ ba với phần tranh luận.

Hành vi phạm tội đã rõ

Trình bày bản luận tội, đại diện VKSND TP Tuy Hòa là kiểm sát viên Ngô Thị Hồng Minh khẳng định: Quá trình xét hỏi tại phiên tòa cho thấy năm bị cáo gồm Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Phú Yên), Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy), Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, đều là cán bộ Công an TP Tuy Hòa) đã có hành vi phạm tội dùng nhục hình. Hành vi dùng nhục hình bắt đầu từ việc các cán bộ công an trên không cho anh Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ngụ thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) ăn cơm suốt từ sáng sớm đến chiều.

Đại diện VKS nêu: Mặc dù từ giai đoạn điều tra đến xét xử, bị cáo Thành không nhận tội nhưng dựa trên lời khai của nhân chứng cho rằng đã trực tiếp nhìn thấy Thành đánh anh Kiều hoặc nghe anh Kiều kêu la trong thời gian Thành canh giữ thì đã có cơ sở xác định việc bị cáo Thành dùng gậy cao su đánh nhiều cái lên đầu anh Kiều là nguyên nhân gây ra cái chết. VKS cũng xác định các bị cáo còn lại đã dùng gậy cao su đánh nhiều cái vào người anh Kiều.

Về mức án, trong số năm bị cáo, chỉ có duy nhất bị cáo Thành bị đề nghị án tù giam với mức năm năm đến năm năm sáu tháng, các bị cáo còn lại đều được đề nghị hưởng án treo với mức 18-24 tháng. Riêng bị cáo Đỗ Như Huy được xác định phạm tội thứ yếu nên được đề nghị 12-18 tháng tù treo.



Các bị cáo nghe VKS buộc tội. Ảnh: TẤN LỘC

Phó Công an TP Tuy Hòa bị truy trách nhiệm

Tranh luận với đại diện VKS, luật sư Võ An Đôn (bảo vệ quyền lợi cho gia đình người bị hại) không đồng tình với bản cáo trạng vì cho rằng việc truy tố các bị cáo với các khung hình phạt tương ứng không tương xứng với hành vi, hậu quả gây ra và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Theo luật sư Đôn, trong vụ án này, ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa, phải là người chịu trách nhiệm cao nhất bởi ông đã chỉ đạo việc bắt giữ trái pháp luật anh Kiều; biết cấp dưới dùng nhục hình nhưng không can ngăn. “Tôi đề nghị khởi tố ông Lê Đức Hoàn hai tội là bắt giữ người trái pháp luật và dùng nhục hình. Tôi cũng yêu cầu ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an tỉnh, phải chịu trách nhiệm trong vụ án này bởi đã để nhiều cán bộ cấp dưới thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm mất uy tín ngành công an” - luật sư Đôn nói.

Tuy nhiên, đề nghị này bị đại diện VKS bác bỏ: “Không có căn cứ để nói ông Lê Đức Hoàn phạm tội bắt giữ người trái pháp luật vì việc bắt giữ người tình nghi là đúng, ở đây chỉ thiếu về thủ tục. Trong vụ án này, ông Hoàn không đồng lõa dùng nhục hình. Ông Hoàn có dấu hiệu thiếu trách nhiệm nhưng ngành công an cũng đã xử lý kỷ luật cảnh cáo”.

Ngoài ra, gia đình người bị hại cũng đề nghị khởi tố ông Lê Hải Phú, cán bộ Công an TP Tuy Hòa, với lý do bị cáo Quang nhìn thấy ông Phú đá nhiều cái vào người anh Kiều. Đề nghị này cũng bị VKS bác bỏ vì cho rằng không có căn cứ.

Luật sư Nguyễn Văn Thắng (bào chữa cho bị cáo Thành) cũng không đồng tình với cáo trạng vì cho là “không khách quan, không đúng người, đúng tội”. Theo luật sư Thắng, VKSND TP Tuy Hòa có nhiều vi phạm nghiêm trọng về tố tụng. Với nhiều phân tích, lập luận, luật sư Thắng nhận xét bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Phú Yên có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Luật sư Thắng lưu ý: “Việc bốn bị cáo Quyền, Mẫn, Quang, Huy dùng gậy cao su đánh nhiều cái lên người anh Kiều nhưng cơ quan điều tra cho rằng chỉ gây xây xát trên da là rất vô lý. Trong khi đó, trên thi thể anh Kiều có đến 72 dấu vết do ngoại lực tác động”. Ông đề nghị truy tố các bị cáo tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người hoặc một tội danh khác chứ không phải tội dùng nhục hình vì anh Kiều không phải là bị can. Đồng thời, ông cũng đề nghị khởi tố thêm tội khai báo gian dối, làm sai lệch hồ sơ.

