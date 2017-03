Bốn bị cáo vụ hiếp dâm cùng kêu oan

Vì những điều chưa rõ ràng của bản án sơ thẩm cũng như lời khai các nhân chứng có quá nhiều mâu thuẫn, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM ngày 17-11 đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra xét xử lại từ đầu đối với 4 bị cáo Thái Hoàng Trọng (SN 1990), Phạm Văn Quàng (SN 1988), Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1987) và Vũ Ngọc Văn (SN 1990) bị buộc tội hiếp dâm trẻ em.









Trước đó, ngày 5-8, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm đã tuyên phạt 4 bị cáo nói trên từ 8 năm đến 12 năm tù cùng về tội hiếp dâm trẻ em. Các bị cáo đồng loạt kháng cáo kêu oan.Theo án sơ thẩm, tháng 6-2005, tranh thủ thời gian nghỉ hè, em N.T.Y.N.(lúc đó chưa được 13 tuổi) xin vào làm công nhân một xưởng chế biến hạt điều tại Bình Phước.Ngày 16-5-2005, công nhân xưởng đều nghỉ làm nên 4 bị cáo rủ N. và một số người khác đi chơi rồi tổ chức nhậu nhẹt. N. có uống một ít bia nhưng sau đó không uống nữa do cảm thấy mệt trong người.Trong lúc nhậu, Trọng bàn với 3 bị cáo còn là khi tàn cuộc nhậu sẽ để cho những người khác đi trước, Trọng sẽ chở N. đi sau và khi đến đoạn đường vắng sẽ tổ chức hiếp dâm.Sau đó, trên đường về 4 bị cáo này giả vờ đi vệ sinh nhằm cố ý để mọi người đi trước. Trọng nắm tay N. lôi vào vườn điều rồi lần lượt các bị cáo giao cấu với N. đến ngất xỉu.Sau khi N. tỉnh dậy, các bị cáo chở N. về và đe dọa nếu nói cho ai biết sẽ bị đánh.Nhiều tháng sau đó, thấy con có biểu hiện khác thường nên cha mẹ N. đưa con đi khám. Trong lúc nằm viện, do N. bị gặng hỏi nhiều nên nhảy giếng tự tử. Do được cứu vớt kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.Biên bản khám nghiệm pháp y cho thấy em N. có những dấu hiệu của một người đã quan hệ tình dục.Tại phiên phúc thẩm xuất hiện một số tình tiết mới như: Trước ngày bị hại tự tử thì cha dượng bị hại có chở đi chơi trung thu đến khuya, sáng hôm sau thì xảy ra tự tử; lời khai của bị hại cũng như nhân chứng có nhiều điểm chưa rõ ràng, người giám hộ của các bị cáo khai nhận chỉ ký một buổi hỏi cung trong khi cán bộ điều tra đưa cho người giám hộ ký nhiều bản cung; hai bị cáo không có luật sư là vi phạm tố tụng…Theo Ph.Dũng (NLĐO)