Bốn cán bộ xã tiếp tay buôn lậu ô tô gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng

Chiều 13/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là các cán bộ xã về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

4 cán bộ bị khởi tố gồm: Hoàng Văn Tảo (SN 1974, nguyên là Chủ tịch UBND xã Hà Thái, Hà Trung), Vũ Văn Cường (SN 1964, nguyên là Phó trưởng Công an xã Hà Thái); Nguyễn Viết Thực (SN 1959, nguyên là Chủ tịch xã Hà Bình, Hà Trung) và Bùi Văn Lựa (SN 1961, nguyên là Trưởng Công an xã Hà Bình, huyện Hà Trung). Tang vật trong một vụ án buôn lậu ô tô. (Ảnh: Báo Đầu tư) Những cán bộ trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để ký vào hồ sơ khống về việc di chuyển tài sản của một Việt kiều. Việt kiều này đã lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước nhập khẩu trái phép 12 ôtô theo diện tài sản di chuyển, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 14 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ./. Theo CTV Nguyễn Hải/VOV.VN