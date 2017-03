Bốn cây cầu được bắc qua sông Pô Kô

Hiện một cầu treo đã được khởi công tại làng Kà Nhảy, xã Đăk Nông. Ba cầu treo còn lại được xây dựng tại làng Đăk Sút 1 (do báo điện tử VnExpress đầu tư với kinh phí trên 2 tỉ đồng), tại làng Long Jôn, xã Đăk Ang (do báo Dân Trí và Quỹ Khuyến học VN phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum xây dựng với kinh phí trên 1 tỉ đồng) và tại làng Chả Nội 2, xã Đăk Nông (do Công ty Viễn thông Viettel đầu tư với kinh phí trên 1,5 tỉ đồng).

Ông Hà cho biết thêm hiện vẫn còn hai địa điểm thuộc làng Đăk Sút 2 và Ya Tun, xã Đăk Ang đang cần xây cầu do lòng sông rộng. Tổng kinh phí ước trên 2 tỉ đồng.

N.LINH