Bốn điểm vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Lái xe nên biết - Từ TP.HCM đi Trung Lương: Theo tuyến đường tại nút giao Tân Tạo (sau này có thêm đường nối từ Bình Thuận) vào nút giao Chợ Đệm để lên đường cao tốc. Xuống tại nút giao Thân Cửu Nghĩa theo tuyến nối ra nút giao chùa Phước Lâm, sau đó rẽ phải ra nút giao Đồng Tâm, hoặc rẽ trái ra nút giao Lương Phú. - Nếu xuống Bến Lức (Long An): Theo biển báo xuống nút Bến Lức, sau đó theo tỉnh lộ 830 ra quốc lộ 1A tại thị trấn Bến Lức. - Nếu xuống Tân An (Long An): Theo biển báo xuống nút Tân An, sau đó theo quốc lộ 62 ra quốc lộ 1A tại thành phố Tân An. Từ Trung Lương về TP.HCM hoặc xuống Tân An, Bến Lức đi theo hướng ngược lại.