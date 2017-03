Bốn năm tù cho cô giáo bỏ trẻ vào thang máy

Tội cố ý gây thương tích là phù hợp Ban đầu cơ quan điều tra truy tố bị can về tội hành hạ người khác. Tuy nhiên, sau đó cơ quan tố tụng thống nhất chuyển sang tội danh cố ý gây thương tích. Bị cáo phạm tội trên với lỗi cố ý gián tiếp. Với 10 năm kinh nghiệm, bị cáo phải biết thang máy vận chuyển thức ăn gồ ghề, không có chức năng chuyển người, có nhiều khoảng hở... là có thể gây tổn thương. Trong khi đó, bé Vinh mới bốn tuổi, hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình và hậu quả đã xảy ra... Còn đối với tội hành hạ phải thể hiện hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình. Tàn ác được hiểu là hành vi gây ra sự đau đớn về thể xác và tinh thần đối với nạn nhân dưới các hình thức như đánh đập, bỏ đói… có hoặc không kèm theo việc chửi mắng thậm tệ và thông thường phải lặp đi lặp lại. Ở đây bị cáo Nữ hành động do bột phát và là lần đầu nên xem xét tội hành hạ là không phù hợp. Công tố viên NGUYỄN VĂN TÙNG VKSND quận Tân Phú Gia đình sẽ không kháng cáo Mức án mà tòa phạt cô Nữ là phù hợp. Gia đình tôi cũng không mong tòa xử phạt cô Nữ thật nặng. Chúng tôi sẽ không kháng cáo. Tuy nhiên, tôi mong không chỉ con tôi mà các bé khác không phải chịu thêm bất cứ vụ nào như thế này nữa. Bởi qua vụ việc, con tôi đã chịu nhiều đau đơn về thể xác lẫn tâm hồn. Cháu giờ sợ bóng tối, sợ đi học, sợ những tiếng nói lớn, hay bùng phát những cơn thịnh nộ bất ngờ... Những tổn thương đó đang cần đến liệu pháp chữa trị tâm lý lâu dài. Cha mẹ bé Quang Vinh Em thay chị xin lỗi Chị tôi đã nhận ra lỗi và khóc rất nhiều. Tôi thay mặt chị xin lỗi bé Vinh và gia đình. Tôi biết lời xin lỗi và sự ân hận của chị tôi khó lòng xoa dịu nỗi đau của bé. Dù sao cũng xin mọi người tha thứ cho chị tôi. Sau lần này, có lẽ chị sẽ không còn dám làm cô giáo mầm non nữa... Anh TRẦN TRỌNG NHÂN, em trai cô giáo Nữ Hãy yêu thương trẻ như con Tôi mong sau phiên tòa này, các giáo viên mầm non sẽ suy nghĩ thật kỹ về công việc mà mình đang theo đuổi. Người lớn chúng ta hãy thương yêu và chăm sóc trẻ em như chính con của mình. Các cấp có thẩm quyền cần quản lý chặt chẽ hơn nữa các nhóm trẻ gia đình. Như vậy sẽ tránh được những vụ việc đáng tiếc xảy ra làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, của các giáo viên tâm huyết với nghề. Ông NGUYỄN PHƯƠNG, cán bộ hưu trí phường Tây Thạnh,

quận Tân Phú, TP.HCM