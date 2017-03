Bốn năm tù cho kẻ cầm đầu tổ chức chém nhà báo

Linh "cọt" tại phiên tòa.



Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Vinh tổ chức xét xử tên Lê Văn Linh (tên thường gọi là Linh “Cọt”, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) với tội danh “Cố ý gây thương tích” trong hai vụ chém người liên tiếp diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2011.Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Vinh, trong một thời gian dài, Linh "Cọt" luôn gây ra nhiều vụ chém, dằn mặt khiến nhiều người khiếp sợ. Vụ thứ nhất, Lê Văn Linh cùng đồng bọn dùng kiếm chém anh Dương Xuân Tuấn (thương tật 15%) và anh Trần Cảnh Vĩnh (thương tật 4,96%) tại quán cà phê Ly Ly trên đường Lê Hoàn (TP Vinh).Vụ thứ hai, Linh cầm đầu tổ chức cho 4 đối tượng chém nhà báo Võ Thanh Mai tại cây xăng trên đường Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, TP Vinh vào ngày 30/5/2011 khiến anh Mai bị thương nặng; tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 10%.Ngày 20/7/2011, lần lượt các đối tượng chém nhà báo Võ Thanh Mai bị bắt. Riêng tên cầm đầu Linh "cọt" đã bỏ trốn, đến ngày 6/2/2013 mới bị bắt theo lệnh truy nã.Trước khi Linh "cọt" bị bắt, TAND TP Vinh đã mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo Lê Quốc Hùng (20 tuổi, tự Hùng “linh”), Trần Hoài Kỷ (33 tuổi, tự Đông “bu”), Nguyễn Anh Tú (24 tuổi, tự Tú “mai”), Võ Thanh Tuấn (25 tuổi, tự Tuấn “chuột”) đều trú TP Vinh, Nghệ An về tội “Cố ý gây thương tích” và tuyên phạt Nguyễn Anh Tú - kẻ trực tiếp cầm dao chém anh Mai mức án cao nhất 33 tháng tù giam, Trần Hoài Kỷ chịu mức án 30 tháng tù, Lê Quốc Hùng 27 tháng tù và Võ Thanh Tuấn 24 tháng tù. Về phần dân sự, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho nhà báo Võ Thanh Mai hơn 10 triệu đồng.Tại phiên tòa, nhà báo Võ Thanh Mai yêu cầu HĐXX làm rõ động cơ, nguyên nhân nào khiến tên Linh “cọt” tổ chức chém mình bởi cả anh Mai và Linh “cọt” đều khẳng định chưa hề quen biết nhau.Tuy nhiên, dù chủ tọa phiên tòa, đại diện VKS, Hội thẩm nhân dân truy hỏi nhiều lần nhưng tên Linh vẫn quanh co, không chịu thừa nhận hành vi của mình. Linh cho rằng không biết nhà báo Võ Thanh Mai là ai, không “nhận lệnh” của ai, không sai ai đi chém nhà báo Mai và không đưa tiền bồi dưỡng cho đám đàn em của mình.Có hay không kẻ đứng đằng sau thuê Linh cọt chém nhà báo Võ Thanh Mai? Hắn là ai? Vì sao lại thuê côn đồ chém? Tại sao cả 4 đối tượng Tú, Kỷ, Hùng, Tuấn đều khai nhận Linh cầm đầu tổ chức nhưng hắn lại một mực quanh co từ chối? Tất cả vẫn còn là một dấu hỏi.Kết thúc phiên tòa, tổng hợp 2 vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Linh với mức án 4 năm tù giam.