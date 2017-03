Bốn ngày nghỉ lễ: 114 người chết vì tai nạn giao thông

Vụ TNGT thảm khốc tại Sa Pa tối 1/9 khiến 12 người chết và 41 người bị thương

Cụ thể, đường bộ xảy ra 184 vụ TNGT, làm chết 111 người, bị thương 142 người (trong đó có 68 vụ va chạm, làm bị thương 38 người). Đường sắt xảy ra 02 vụ TNGT, làm chết 3 người, bị thương 3 người. Đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

Riêng trong ngày 2/9, trên toàn quốc xảy ra 63 vụ TNGT, làm chết 48 người, bị thương 75 người.

Đáng chú ý nhất trong dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày vừa qua là vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đối với xe khách BKS 29B 08582 tại Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, đây là vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường đèo dốc trong điều kiện thời tiết xấu.

Nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc nói trên đang được cơ quan điều tra của tỉnh Lào Cai điều tra làm rõ nhưng nhận định ban đầu của cơ quan chức năng xe khách BKS 29B 08582 đã đâm vào một xe ô tô 4 chỗ BKS 16N 5620, tài xế lái xe 29B-08582 mất lái và lao xuống vực. Các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã khẩn trương chuyển tất cả nạn nhân bị thương cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Lào Cai và các bệnh viện gần nhất. Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khẩn trương triển khai thực hiện.

Về công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ, các lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 28.791 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 14 tỷ 150 triệu đồng; tạm giữ 109 xe ô tô, 4.080 xe mô tô.

Đánh giá về tình hình trật tự ATGT trong 4 ngày của đợt nghỉ lễ, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia cho hay, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định, thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đặc biệt tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên tại 2 thành phố này vẫn còn tình trạng ùn ứ cục bộ ở một số nút giao thông quan trọng.

Trong dịp này, mặc dù Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan thông tin truyền thông Trung ương và địa phương đã thường xuyên thông tin kịp thời về tình hình trật tự, an toàn giao thông từng ngày trong đợt nghỉ lễ nhưng toàn quốc vẫn xảy ra 186 vụ TNGT, làm chết 114 người, bị thương 145 người. Thực tế ghi nhận của các cơ quan chức năng cũng cho thấy vẫn còn xảy ra tình trạng tăng giá vé, ô tô chở vượt số người quy định trên một số tuyến...

Theo Tuấn Hợp - C.N.Q (Dân trí)