Bốn người chết, một người mất tích vì lũ

Chị Nguyễn Thị Bích Thủy (43 tuổi) và con trai là Võ Nhật Trường (sáu tuổi) trú xã Quế Thuận, huyện Nông Sơn; anh Võ Văn Phúc (21 tuổi) và Phạm Văn Tánh (28 tuổi) cùng trú xã Quế Minh, huyện Quế Sơn.

Chiều 5-11, người dân đã vớt được xác của bốn nạn nhân. Nông Sơn và Quế Sơn đã hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân 3 triệu đồng. Các đoàn thể khác đã quyên góp được 7 triệu đồng để hỗ trợ các nạn nhân.

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài ở các huyện miền núi Quảng Nam gây ngập và chia cắt nhiều khu vực.

Tại huyện Nam Trà My, sạt lở đã chia cắt nhiều xã vùng sâu. Tại huyện Bắc Trà My, nước sông Trường lên cao, gây cô lập tuyến đường ĐT 616 nối Bắc Trà My và Nam Trà My.

Dù không mưa nhưng người dân phố cổ Bao Vinh phải chống xuồng. Ảnh: V.LONG

Ông Phan Đức Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết nước trên sông Vu Gia đang lên nhanh. Nước từ thượng nguồn đang về mạnh, huyện đã lên phương án chuẩn bị đối phó với đợt lũ mới nếu mưa vẫn tiếp tục kéo dài. Huyện đang cùng các lực lượng chức năng giám sát gắt gao các hồ thủy điện. Đến giờ, thủy điện A Vương vẫn chưa xả lũ

Thủy điện xả lũ hạ nguồn ngập nặng. Một học sinh lớp 8, Trường THCS Long Quảng (Nam Đông) đã bị lũ cuốn trôi khi đi ngang qua ngầm Khe Biên, xã Thượng Long. Ban Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Đông đang huy động lực lượng tìm kiếm.

Huyện Nam Đông, A Lưới và các vùng thượng nguồn (Thừa Thiên-Huế) đã có mưa to kèm theo các thủy điện xả lũ làm hạ nguồn bị ngập nặng, nhiều con đường ở TP Huế như Huỳnh Thúc Kháng, Bạch Đằng, Măng Cá, Lê Trung Định... có nơi ngập sâu 1 m khiến nhiều phương tiện không thể qua lại. Sông An Cựu, Đông Ba, Như Ý đều tràn bờ làm hàng ngàn hộ dân tại các vùng hạ lưu Quảng Thành, Quảng An, Hương Phong... bị ngập 0,7-1 m. Đặc biệt tại phố cổ Bao Vinh, dù trời không mưa nhưng nước sông tràn vào nhà làm hư hỏng nhiều tài sản. Đến trưa 5-11, nước tiếp tục dâng cao.

Trong TP Huế, nước lũ lên rất nhanh, nhiều tuyến đường bị ngập, đi lại khó khăn.

Ông Đinh Hữu Tấn, Phó Tổng Giám đốc thủy điện Bình Điền, cho biết lúc 5 giờ ngày 5-11, nhà máy xả lũ với lưu lượng 977 m3/giây, chiều ở mức 500 m3/giây...

Từ 1 giờ ngày 5-11, thủy điện Hương Điền cũng bắt đầu xả lũ với lưu lượng hơn 420 m3/giây và sẽ tăng dần lưu lượng cho đến đêm 5-11.

Hiện mực nước trên sông Hương đang trên báo động 2.

LÊ PHI - VIẾT LONG - MAI PHƯƠNG