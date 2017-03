Bốn người gây rối, bắt giữ công an, lĩnh 105 tháng tù

Các bị cáo đều trú xã Bắc Sơn (huyện Thạch Hà).

Một bị cáo liên quan đến vụ án này là Trương Công Giáp đã tử vong trong trại tạm giam vào ngày 12-9 vì bệnh tật. Đến ngày 17-9, TAND huyện Thạch Hà đã đình chỉ vụ án đối với bị can Trương Công Giáp.

Theo hồ sơ, trưa 10-4, tổ công tác gồm 4 chiến sỹ do Đại úy Đặng Văn Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thạch Hà chủ trì tổ chức thi hành lệnh bắt bị can đối với Trương Văn Trường (30 tuổi, thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn) về tội gây rối trật tự công cộng để phản đối chủ trương UBND tỉnh Hà Tĩnh về triển khai dự án xây dựng Công viên Vĩnh Hằng tại xã Bắc Sơn.

Khi tổ công tác đọc lệnh bắt, đối tượng Trường đã hò hét, chống đối quyết liệt. Mẹ và em gái của Trường cũng hô hào người dân xung quanh đến nhằm giải vây. Trương Công Giáp và Châu chạy tới kích động hò hét, cản trở không cho tổ công tác dẫn giải đối tượng Trường đi.

Mặc dù đã được Đại úy Ngọc giải thích nhưng khoảng 600-700 người dân thôn Trung Sơn vẫn hò hét, chửi bới, bao vây tổ công tác... Đến 16g30’ chiều 10-4, Công an huyện Thạch Hà, phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự huyện, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động trên 100 chiến sỹ tới mới giải cứu và đưa 4 chiến sĩ của tổ công tác tới cấp cứu tại BV Đa khoa Hà Tĩnh.

Qua kết luận giám định pháp y, các chiến sĩ trong tổ công tác đều bị tổn hại đến sức khỏe từ 11% đến 15%. Trong đó, Đại úy Ngọc bị tổn hại sức khỏe 15%, nhưng các chiến sĩ không yêu cầu bồi thường.

Liên quan đến việc gây rối, phản đối chủ trương xây dựng Công viên Vĩnh Hằng tại xã Bắc Sơn, ngày 23-9, TAND huyện Thạch Hà đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Trường 30 tháng tù, Nguyễn Thị Thuần 28 tháng tù, Trần Hậu Thuận 26 tháng tù, Nguyễn Văn Tú 18 tháng tù và Bùi Đình Xuân 15 tháng tù (cùng trú xã Bắc Sơn) về tội gây rối trật tự công cộng.