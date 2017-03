Bốn phụ nữ đốt trạm phát sóng di động

Cả bốn bị cáo đều là nữ và cùng trú tại xã Hải Long, gồm: Đặng Thị Thủy, Lại Thị Quy, Phạm Thị Sen và Nguyễn Thị Hà.



Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 2-5 tại cầu Bến, xóm 14, xã Hải Long, Phạm Thị Sen, Đặng Thị Thủy và Lại Thị Quy bàn nhau đốt cục nóng máy điều hòa nhiệt độ trạm phát sóng BTS NĐH 103 đặt trên địa bàn xóm.Khoảng 19 giờ 30 ngày 4-5, ba phụ nữ này cùng với Nguyễn Thị Hà tập hợp để thực hiện kế hoạch đã bàn.



Khoảng 2 giờ sáng, trên đường đi, do mắt kém không nhìn rõ đường nên Lại Thị Quy quay về nhà, ba đối tượng còn lại đi đến nhà trạm BTS.Đến phía sau nhà trạm, Đặng Thị Thủy đưa giẻ cho Nguyễn Thị Hà ném lên trên giá sắt bảo vệ của cục nóng điều hòa nhiệt độ. Phạm Thị Sen cuộn rơm có than hồng ném đè lên miếng giẻ rồi cả ba cùng về nhà. Lửa bùng cháy từ cục nóng điều hòa rồi cháy lan vào thiết bị bên trong trạm khiến trạm phát sóng bị hỏng không hoạt động được. Tài sản thiệt hại trị giá hơn 25 triệu đồng.



Tòa án đã tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo và thử thách hai năm với từng bị can và yêu cầu đền bù toàn bộ số tiền thiệt hại cho Viettel.





Theo Nhật Anh (Dân Việt)