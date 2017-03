Bốn phu vàng tử vong: Chính quyền địa phương nói gì?

Ba anh em ruột cùng tử vong Báo cáo nhanh từ phía cơ quan huyện Nam Giang, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 12-4, tại địa điểm trên xảy ra một vụ ngạt khí khiến bốn người tử vong, một người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bốn người đã không may tử vong gồm: Ba anh em ruột là Cút Văn Sơn, Cút Văn Hiến và Cút Văn Nam (người dân tộc Khơ Mú, cùng trú xã Bảo Thắng, Kỳ Sơn, Nghệ An). Người còn lại là Nguyễn Kim Vui (trú thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam). Người bị thương là Cút Văn Dung (Nghệ An). Hai người nhanh chân thoát được là Cút Văn Hành và Và Bá Nhia cũng được mời đến để phục vụ quá trình điều tra. Theo ghi nhận ban đầu, sau khi nổ mìn, một người bị ngộ độc khí ngã xuống đất, nhiều người khác lao theo cứu nhưng không thành dẫn đến tử vong thương tâm. Nhận được tin báo từ phía người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng cử lực lượng cứu hộ đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân. Vì vị trí hầm nằm ở cách xa làng, trời tối nên người dân và cơ quan chức năng rất khó để tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì toàn bộ năm người gặp nạn trong hầm khai thác vàng đã được di chuyển ra bên ngoài.