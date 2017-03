Bốn tháng, 16% xe qua kiểm tra bị phát hiện quá tải

Theo đó, có 16% số xe vi phạm (29.500 xe trong tổng số 184.000 xe được kiểm tra).

Địa phương dẫn đầu các tỉnh, thành có tổng số xe vi phạm nhiều nhất là Yên Bái với 3.168 xe (cao gấp 2-3 lần so với các tỉnh còn lại); đứng sau đó là tỉnh Cần Thơ có 1.540 xe vi phạm, Huế là hơn 1.500 xe quá tải trọng; Nghệ An có gần 1.200 phương tiện vi phạm; các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, Hà Nội, TP.HCM đều có hơn 1.000 xe quá tải bị kiểm tra xử lý vi phạm… Trước đó, Bộ GTVT đã có báo cáo về hiện tượng tiêu cực tại các trạm kiểm tra tải trọng xe và hiện tượng “xã hội đen” thao túng, bảo kê… Một số lái xe, chủ xe, chủ hàng vẫn cố tình chạy quá tải lén lút, hoạt động vào ban đêm, trốn, né trạm kiểm tra tải trọng xe. Đặc biệt vẫn còn có hiện tượng xe quá tải đi qua nhiều trạm kiểm tra tải trọng xe của nhiều địa phương nhưng vẫn không bị xử lý. Về vấn đề trên, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết thời gian tới, Ủy ban sẽ phối hợp với Bộ Công an và Bộ GTVT tiếp tục đẩy mạnh siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện.

TX (Theo TTXVN)