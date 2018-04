Bỗng dưng bị phạt cả chục tỉ đồng

“Ai có lỗi thì chịu phần tiền phạt chậm nộp” Theo luật sư Trần Thị Miền, Đoàn Luật sư TP.HCM, nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất thuộc về cư dân là đã rõ theo hợp đồng. Vấn đề là tiền chậm nộp. Do vậy cần xác định nguyên nhân và ai có lỗi dẫn đến việc chậm nộp tiền sử dụng đất để bị phạt. Nếu lỗi do chủ đầu tư thì họ phải chịu trách nhiệm. Còn do lỗi của bên mua (giả sử đã có thông báo thuế nhưng bên mua không nộp) thì người mua phải đóng. Trường hợp này không thể nói là hợp đồng mua bán không có nội dung về tiền phạt thì bên mua thoát trách nhiệm. Còn trong trường hợp việc phạt chậm nộp xuất phát từ lỗi cơ quan thuế (như phát hành thông báo thuế chậm) hoặc cơ chế chính sách thay đổi, vướng mắc dẫn đến phát sinh việc chậm nộp thì chủ đầu tư trong vai trò là người trực tiếp nộp tiền sử dụng đất có quyền khiếu nại, kiến nghị các cơ quan chức năng để có hướng xử lý khoản chậm nộp này hợp lý, đúng quy định. C.TÚ