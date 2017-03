Bọt trắng tấn công kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè

Theo tìm hiểu, các bọt trắng này được tạo ra từ các ống bơm của một giếng gom tại dự án cải tạo kênh NL-TN thuộc gói thầu số 7 (làm tuyến cống bao chính) nằm gần chân cầu Bông. Đến trưa 8-3, bọt tiếp tục đóng thành lớp theo nước triều chảy ngược về hướng thượng nguồn.

Bà Lâm Ngọc Ánh, ngụ số 26/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, cho biết bọt nổi như thế đã hơn một tuần nay. Có bữa nắng nóng, bọt tự dưng bay lên không trung như bông gòn, bay cả vào nhà dân. “Tôi sống ở đây đã lâu. Trước nay nước kênh tuy bị ô nhiễm nặng nhưng chưa bao giờ thấy bọt nổi trên mặt nước nhiều như những ngày qua” - bà Ánh nói. Theo nhiều người dân địa phương, tuy bọt nước không có mùi lạ (vẫn... hôi giống như mùi của nước kênh) nhưng họ sợ nó tác động xấu đến môi trường sống xung quanh.

Một kỹ sư của CDM, đơn vị tư vấn giám sát dự án NL-TN, cho biết nước đang bơm từ giếng ra bên ngoài chính là nước sinh hoạt của người dân đổ về giếng. Theo người này, khi thi công lắp đặt các tuyến cống mới, nhà thầu đã bỏ một số tuyến cống thoát nước cũ nên những khu vực lân cận bị ngập khi trời mưa hoặc nước sinh hoạt bị thoát chậm. Để giảm ngập, nhà thầu phải đấu nối tạm một số tuyến cống của khu vực xung quanh vào cống mới để gom nước thải về giếng này. “Hiện nay, nhà thầu phải bơm nước ra ngoài để chuẩn bị lắp đặt một số thiết bị kỹ thuật cho giếng” - kỹ sư này cho biết.

Bọt trắng lan rộng trên mặt kênh khiến nhiều người dân lo lắng. (Ảnh chụp lúc 11 giờ ngày 8-3) Ảnh: V.THUẬT

Ông Ung Nho Can, cán bộ phòng Kỹ thuật của Ban Quản lý dự án NL-TN, cũng khẳng định nước bơm từ giếng ra kênh chỉ là nước sinh hoạt của người dân. Việc bọt trắng xuất hiện trên mặt nước là do áp suất bơm gây ra. “Đây chỉ là giếng gom nước thải rồi chuyển về trạm xử lý chứ không phải là nơi sản xuất nên nước bơm ra chỉ là nước sinh hoạt thông thường. Do nước bơm ra khỏi giếng chưa được xử lý nên cũng ô nhiễm như nước trong kênh NL-TN hiện nay và dễ tạo thành bọt. Do đang thực hiện các phần việc hoàn thiện cuối cùng cho giếng gom này nên nhà thầu buộc phải bơm nước ra ngoài” - ông Can phân tích.

Được biết cách nay khoảng ba tháng, khi nhà thầu bắt đầu bơm nước ra kênh, bọt trắng cũng xuất hiện khá nhiều trên mặt nước. Ngay lập tức UBND phường 3, quận Bình Thạnh đã đến kiểm tra khu vực giếng và nguồn nước bơm ra khỏi giếng. Thời điểm đó, nhà thầu và chủ đầu tư đã trình bày các thông số kỹ thuật, các chứng cứ chứng minh giếng gom không phải là chủ nguồn tạo ra nước thải.

Không phải hóa chất độc hại Hiện nay còn một đoạn cống bao tại khu vực cầu Điện Biên Phủ chưa làm xong do vướng tuyến ống cấp nước phi 2.000 mm của ngành cấp nước nên nước thải đổ vào giếng này chưa thể chảy thẳng về trạm bơm ở đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đó là nguyên nhân đơn vị thi công phải bơm nước thẳng ra kênh NL-TN. Có những lúc bơm đến phần đáy giếng gặp phải bùn, cặn lắng ở đáy nên nước bơm ra có màu đen chứ đây không phải là hóa chất độc hại. Một kỹ sư của CDM

VĂN THUẬT