Bức xúc chuyện “tè bậy”, thuê người chém hàng xóm

Ngày 11.7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên y án 8 năm tù với Nguyễn Văn Đới (tức Phúc Lai, 32 tuổi, từng có tiền án về tội cướp tài sản), giảm án cho Bùi Đức Thăng (án sơ thẩm 6 năm tù) và Trần Anh Phước (án sơ thẩm 5 năm tù) mỗi bị cáo còn 4 năm 6 tháng tù về cùng tội “cố ý gây thương tích”.



Liên quan đến vụ án này, còn có hai bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh và Vũ Thiện Minh, án sơ thẩm xử mỗi bị cáo 7 năm tù, không có kháng cáo nên phúc thẩm không xét.







Tại Tòa, Thăng khai, cửa hàng sách Phú Mỹ của Thăng (ở thị trấn Phú Mỹ, H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) nằm cạnh tiệm điện thoại Hải Nguyên do anh Nguyễn Tiến Hải làm chủ.Mâu thuẫn nảy sinh khi nhân viên tiệm điện thoại của anh Hải nhậu say đã đạp hư bảng hiệu nên Thăng phải nhờ công an thị trấn Phú Mỹ can thiệp. Không lâu sau, cửa hàng sách của Thăng liên tục bị... tiểu tiện và đại tiện bậy.Nghi ngờ bị Hải trả thù vặt nên Thăng đã làm đơn tố cáo. Chính quyền vào cuộc nhưng không có bằng chứng nên không xử lý được.Thông qua Trần Anh Phước (em con chú ruột của vợ), Thăng nhờ Nguyễn Văn Đới giải quyết mâu thuẫn bằng cách cho Hải “một bài học” với chi phí 1 triệu đồng.Tối 12.1.2008, Thăng chỉ mặt Hải cho Đới và Trần Văn Hùng, Nguyễn Tuấn Thanh (tức Bé sún), Vũ Thiện Minh (tức Mắm Già) để nhận diện.Sáng hôm sau, Đới đưa cho Thanh một mã tấu, đồng thời dặn đàn em “làm êm, rút lẹ”, xong sẽ tổ chức ăn nhậu. Sau đó, Hùng chở Thanh và Minh đến trước cửa tiệm Hải Nguyên vờ mua thẻ cào.Thanh giấu mã tấu trong áo khoác cùng Minh đi thẳng vào trong tiệm điện thoại Hải Nguyên. Phát hiện Hải đang ngồi sau máy tính, Thanh vung mã tấu chém anh này khiến nạn nhân bị thương tích 45%, suýt đứt bàn tay trái. Trên đường tẩu thoát, Hùng bị bắt giữ còn Thanh và Minh tẩu thoát.Sau khi bị bắt, Hùng không khai ra các đồng phạm và đã ra Tòa lãnh án 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.Đến tháng 7.2011, cơ quan chức năng phát hiện và khởi tố thêm các bị cáo nói trên.Theo Lê Quang (TNO)