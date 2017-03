Bứng chuối của người, trưởng ấp bị kiện

Không chịu hỗ trợ 250.000 đồng như thỏa thuận, người này đã bị đòi bồi thường 7 triệu đồng…

Tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới (An Giang) vừa xảy ra một vụ tranh chấp khá ngộ nghĩnh: Một quản vườn kiện đòi trưởng ấp bồi thường giá trị 145 cây chuối vì cho rằng chuối do mình trồng đã bị trưởng ấp ngang nhiên đến bứng, làm đổ ngã…

Ngang nhiên bứng chuối

Người quản vườn nói trên, ông Tiêu Tấn Thành, kể: Tám năm trước vợ chồng ông có thuê mảnh vườn rộng khoảng 5.000 m2 của người khác tại ấp Mỹ Lợi với giá thuê bình quân 2 triệu đồng/năm. Sau đó, ông đưa cả nhà từ Cà Mau về ở. Do nghèo khó, ông ra sức trồng thêm chuối và khai thác huê lợi để cải thiện thu nhập. Gia đình quanh năm sống nhờ vào tiền bán buồng chuối từ mảnh vườn này.

Năm 2008, UBND huyện Chợ Mới thu hồi miếng đất mà ông Thành thuê để làm Cụm công nghiệp Mỹ An. Thấy vậy, ông Thành xin phép ấp, xã cho gia đình mình được lưu lại trên đất để thu hoạch buồng chuối kiếm sống. Khi nào Nhà nước giải phóng mặt bằng thì ông sẽ tự nguyện di dời, giao đất cho Nhà nước.

Đây là số chuối của ông Thành mà trưởng ấp bứng về trồng lại trên đất mình.

Tháng 10-2010, khi vợ chồng ông Thành đi vắng, trưởng ấp Mỹ Lợi là ông Huỳnh Văn Tại đã đến bứng 130 cây chuối đem về… trồng lại trên khu đất kế đó của mình (khu đất này cũng đã bị thu hồi). Khi bứng, ông Tại còn làm đổ ngã 15 cây chuối khác, trong đó có năm cây đã trổ buồng.

“Khi tôi mời ông Tại hỏi chuyện tại sao tự ý chiếm đoạt chuối của tôi thì ông ấy cùng vợ con kéo đến nhà tôi nói nặng. Ông ấy nói đã… xin chủ đất, còn tôi là đồ trôi sông lạc chợ, không có quyền gì cả trước sự chứng kiến của nhiều bà con lối xóm” - ông Thành ấm ức kể.

Nhùng nhằng không chịu bồi hoàn

Tháng 11-2010, UBND xã Mỹ An đã mời hai bên đến hòa giải. Xã khẳng định việc ông Tại bứng chuối về trồng lại trên đất mình đã bị thu hồi là vi phạm. Việc chủ đất cho ông Tại bứng chuối cũng vi phạm vì người này không còn quyền sử dụng đất. Mặt khác, đất nguồn gốc là của chủ đất nhưng chuối trên đất đó là do ông Thành trồng.

Từ đó, xã đã vận động ông Tại… hỗ trợ ông Thành 250.000 đồng vì dù Nhà nước đã thu hồi đất rồi thì ông Thành cũng có thành quả lao động trên đó. Đôi bên đồng ý nhưng sau đó ông Tại không chịu gửi tiền hỗ trợ cho ông Thành mà chỉ muốn gửi cho chủ đất. Ngày 7-1-2011, xã lại mời hai bên hòa giải nhưng bất thành.

Ngày 15-2 vừa qua, ông Thành đã gửi đơn khởi kiện đến TAND huyện Chợ Mới, yêu cầu ông Tại phải bồi thường 7 triệu đồng. Theo chiết tính của ông Thành, số chuối mà ông Tại bứng không bao lâu sẽ cho thu hoạch buồng, cộng với số chuối bị hư thì 145 cây chuối sẽ cho ra 145 buồng. Mỗi buồng trung bình cho bảy nải, mỗi nải bán giá bình quân 7.000 đồng.

Ông Thành cho rằng số chuối bị trưởng ấp bứng là do ông trồng, ngoài ra sau khi mảnh đất bị thu hồi, ông cũng đã xin phép xã, ấp cho ông tiếp tục hưởng huê lợi từ những buồng chuối trổ nên ông có quyền đòi ông Tại phải bồi thường. Dù vậy đến nay, ông Thành cũng chưa được TAND huyện Chợ Mới mời đến làm việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ tranh chấp này có diễn biến mới.

Vi phạm vì nghĩ đơn giản Xã đã tiến hành kiểm điểm ông Tại. Dấu hiệu vi phạm của ông Tại là có nhưng do ông ấy chỉ nghĩ đơn giản Nhà nước đã thu hồi đất rồi thì số chuối đó là của Nhà nước, cứ bứng trồng, hưởng được gì thì hưởng, bởi khi Nhà nước giải phóng mặt bằng thì cây cối nào cũng sẽ phải phá bỏ. Ở địa phương xưa nay, khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa giải phóng mặt bằng thì bà con cứ tận dụng thu được cây trái gì thì thu thôi. Hòa giải lần đầu, ông Tại đã đồng ý hỗ trợ nhưng chắc do mặc cảm nên ông Tại không giao tiền cho ông Thành, vì vậy tranh chấp mới kéo dài. Bà NGUYỄN THỊ KIM TRÚC, Quyền Chủ tịch UBND xã Mỹ An

VĨNH SƠN