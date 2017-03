Bùng phát 'đè người lạ hôn môi' - Kiss Cam phản cảm tại Việt Nam

Sở dĩ phải đặt câu hỏi như thế vì hiện nay phong trào này đang “bùng phát” đến mức quá lố gây phản cảm tại Việt Nam. Đó là trào lưu hôn trộm người lạ, hay còn gọi là Kiss Cam.

Kiss Cam là gì?

Kiss Cam là trào lưu mới nổi của giới trẻ trên toàn thế giới vừa rộ lên thời gian gần đây tiếp nối trào lưu Chạm tay đến rốn và nhảy lắc lư với hit Twerk it like Miley.

Có thể nói, cảm hứng của trào lưu này đầu tiên phải kể tới clip First Kiss của đạo diễn Tatia Plleva vào năm 2014. First Kiss là một đoạn clip ngắn miêu tả cảnh hôn nhau của 10 cặp đôi. Họ vốn là những người không quen biết, gặp ngay lần đầu và trao cho nhau những nụ hôn mà không phân biệt giới tính, độ tuổi. First Kiss mang đến lời nhắn gửi đầy tích cực về tình yêu không biên giới giữa con người với con người.



Hình ảnh trong clip của First Kiss -Tatia Plleva Ngay sau đó, First Kiss nhanh chóng trở thành một trào lưu "hot" thu hút sự quan tâm của giới trẻ thế giới. Đến mỗi quốc gia trào lưu này lại có những biến tấu thú vị khác nhau. Đến đầu năm 2015, trào lưu First Kiss bắt đầu "bùng cháy" với phiên bản mới là Kiss Cam.

Trào lưu Kiss Cam được cho là xuất phát từ Mỹ và Canada, với ý tưởng camera hướng đến cặp đôi khán giả nào đang xem thể thao thì họ phải hôn nhau. Sau đó Kiss Cam dần phát triển trở thành việc hôn trộm người lạ trên đường phố. Có nghĩa là bạn sẽ hôn trộm một người xa lạ trên đường phố và không phải xin phép họ, quay clip, sau đó thì xem phản ứng của họ.

Phong trào này thật sự thu hút giới trẻ ở phương Tây, gây nhiều thích thú và mới đây đã chính thức “đổ bộ” vào Việt Nam, được giới trẻ ủng hộ sôi nổi.

Quá lố đến phản cảm

Tuy nhiên phong trào đã nở rộ ngoài sức tưởng tượng đến quá lố và được cho là hoàn toàn không phù hợp với văn hóa tại Việt Nam.

Khơi mào phong trào này tại Việt Nam là “Bà Tưng” Huyền Anh, cô gái một thời gây bão mạng xã hội với những màn nhảy sexy không nội y gây sốc.

Một đoạn video có tựa đề "Phản ứng của các chàng trai khi bất ngờ được bà Tưng hôn giữa phố"được đăng tải lên mạng tuần trước gây sốt trên mạng xã hội. Clip cho thấy Bà Tưng đã hôn trộm 10 người đàn ông lạ trên phố, hầu hết những người đàn ông bị Bà Tưng hôn trộm đều cảm thấy “choáng” không hiểu chuyện gì đang xảy ra và vội vàng né tránh.



Hình ảnh Bà Tưng thực hiện Kiss Cam (cắt từ clip) Và phong trào Kiss Cam - "đè người lạ hôn môi" ngay lập tức đã bùng phát thành "dịch" trong giới trẻ sau clip này.

Rất nhiều hình ảnh, clip chia sẻ ầm ầm trên mạng xã hội cho thấy phong trào này đã đi quá lố, phản cảm và có phần bị những người xấu lạm dụng, lợi dụng để xâm phạm người khác, gây dở khóc dở cười cho người bị hôn trộm.

Nhiều hình ảnh cho thấy, có gười đang đi dạo hay đang ngồi chụm đầu tâm sự với người yêu cũng bị “lôi đầu” sang hôn môi. Hầu hết các “nạn nhân” đều tỏ rõ sự bất bình, tức giận, nhiều người còn dí đuổi theo đòi “ăn thua đủ” với kẻ chơi khăm dám hôn môi người yêu của mình.



"Bẻ cổ" để Kiss Cam Đi với người yêu cũng không tha

Và ăn thua đủ vì dám hôn môi người yêu Qua các hình ảnh chia sẻ trên mạng cũng thấy được có nhiều người đã lợi dụng điều này quấy rồi người khác. Có cặp đôi cô dâu chủ rể đang tổ chức chụp hình thì bỗng đâu xộc tới hai người lạ mặt “đè” cô dâu, chú rể ra ... hôn môi một lượt. Sự việc bất ngờ gây choáng váng cho cả đội chụp hình sau đó.



Đám cưới hả, càng vui để Kiss Cam... Hay bạn Kim Nguyên (TP HCM) kể trên facebook của mình: "Hôm trước đang ngồi cafe bệt đợi bạn đưa đồ, tự nhiên ở đâu có cái tên lạ hoắc xáp lại đè đầu mình ra hôn. May mà mình né kịp. Rồi tát một tát cho tên bố láo kia. Chửi rõ to: Đồ biến thái. Ai cho phép anh đụng vào người tôi. Anh tên gì, ở đâu. Tôi sẽ kiện anh tội quấy rối người khác nơi công cộng, tội xúc phạm người khác nơi đám đông ... Chưa kịp nói xong thì tên đó bỏ chạy. Hôm nay đọc báo mới biết là có trò Kiss Cam tào lao bí đao gì đó. Mấy bạn nữ hay đi cafe bệt cẩn thận nha. Một trò vớ vẩn, biến thái” Hay bạnkể trên facebook của mình: "Hôm trước đang ngồi cafe bệt đợi bạn đưa đồ, tự nhiên ở đâu có cái tên lạ hoắc xáp lại đè đầu mình ra hôn. May mà mình né kịp. Rồi tát một tát cho tên bố láo kia. Chửi rõ to: Đồ biến thái. Ai cho phép anh đụng vào người tôi. Anh tên gì, ở đâu. Tôi sẽ kiện anh tội quấy rối người khác nơi công cộng, tội xúc phạm người khác nơi đám đông ... Chưa kịp nói xong thì tên đó bỏ chạy. Hôm nay đọc báo mới biết là có trò Kiss Cam tào lao bí đao gì đó. Mấy bạn nữ hay đi cafe bệt cẩn thận nha. Một trò vớ vẩn, biến thái”

Nhà văn nổi tiếng với nick Gào cũng đã bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Kinh hãi thế. Chán chê xong nhảy xuống đường cười hố hố, đi bẻ cổ hết người này tới người nọ để hôn… nhìn dơ muốn xỉu .Ghê quá ẹ ẹ"



Nhà văn Gào bày tỏ sự bất bình

Không phù hợp văn hóa Việt Nam

Ở Phương Tây, việc ôm hôn ai đó là việc hết sức bình thường, phong tục tập quán của họ cũng khá thoáng và văn minh đối với sự giao tiếp, tiếp xúc giữa các giới nên Kiss Cam dễ dàng nhận được sự đồng thuận ủng hộ của dư luận bởi sự dễ thương cùng thông điệp của nó mang lại.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, hành động bất ngờ lao ra phố và hôn một người đàn ông lạ mặt khi chưa được sự đồng ý đó thực sự là hành động gây sốc, phản cảm và khó có thể chấp nhận.

Ngoài ra, tình hình xã hội, dân trí và nhận thức của một số người khiến Kiss Cam thực sự gây lo ngại khi du nhập Việt Nam. Việc hôn môi một ai đó “giữa thanh thiên bạch nhật” hoàn toàn không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Cụ thể, cô gái Huyền Như “Bà Tưng” ngay sau đó đã phải gỡ clip xuống vì không chịu nổi “gạch đá” búa rìu của dư luận.



Lo ngại các thiếu nữ bị kẻ xấu lợi dụng. Ảnh: internet

Mọi người cũng lo ngại Kiss Cam sẽ bị một số các đối tượng thanh niên lợi dụng để xâm hại, lạm dụng các thiếu nữ và gây ra sự mất an ninh, trật tự xã hội bởi sự không kìm chế được khi bị khiêu khích của các thanh niên mới lớn, nhiều bạn còn dự đoán sẽ xảy ra những vụ án liên quan đến Kiss Cam.



Một bạn dự đoán "tương lai" của Kiss Cam tại VN