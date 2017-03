Buộc công ty Trung Quốc hoàn thổ mỏ sắt

(PL)- Ngày 8-8, Sở TN&MT tỉnh Phú Yên có tờ trình đề nghị UBND tỉnh này phê duyệt đề án đóng cửa mỏ sắt Phong Hanh tại xã An Định, huyện Tuy An do Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang-Phú Yên (100% vốn Trung Quốc) khai thác.

Theo đó, trong vòng 10 tháng, công ty này phải trả lại nguyên trạng mặt bằng trên diện tích 18 ha tại khu vực khai thác mỏ và hai hồ lắng bùn thải. Sau đó phải tiến hành trồng cây xanh, phục hồi môi trường. Ngoài ra, Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang-Phú Yên phải nộp lại cho cơ quan chức năng toàn bộ tài liệu địa chất, khai thác, chế biến khoáng sản, các văn bản pháp lý về quyền khai thác… Theo Sở TN&MT tỉnh Phú Yên, trong khu vực đóng cửa mỏ sắt Phong Hanh hiện vẫn còn hơn 203.300 tấn quặng sắt chưa khai thác có độ sâu 9-23 m so với mặt bằng hoàn thổ sẽ được tổ chức bảo vệ an toàn. Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, sau khi giấy phép khai thác mỏ sắt Phong Hanh hết hạn ngày 30-11-2011, Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang-Phú Yên xin gia hạn khai thác thêm ba năm nữa. Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên không chấp nhận nhưng công ty này vẫn tổ chức tuyển quặng, xả thải ra môi trường… TẤN LỘC