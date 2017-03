Buộc nhà máy tuyển quặng dừng hoạt động

Ngày 23-8, ông Phạm Duy Du, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Gia Lai, cho biết UBND tỉnh này đã có quyết định yêu cầu Công ty TNHH MTV Chế biến khoáng sản K’bang tạm dừng hoạt động của nhà máy tuyển quặng, đồng thời chấm dứt ngay các hoạt động xả nước thải ra sông Ba. Theo đó, Công ty Chế biến khoáng sản K’bang phải tháo dỡ, san lấp toàn bộ hệ thống cống xả nước thải từ các hồ chưa qua xử lý bùn ra sông Ba, đồng thời hoàn thiện hệ thống mương thoát nước mưa bao quanh nhà máy, hồ xử lý bùn, không cho chảy tràn vào nguồn nước, không xả nước thải ra sông Ba. Khi nào công ty thực hiện đầy đủ các yêu cầu này, tỉnh sẽ xem xét cho phép nhà máy hoạt động trở lại. Trong ngày, đoàn cán bộ Sở TN&MT đã kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu trên của công ty.

Nước sông Ba đoạn qua huyện K’bang (Gia Lai) đặc quánh vì bùn đỏ do nhà máy tuyển quặng sắt của Công ty Chế biến khoáng sản K’bang thải ra. Ảnh: TẤN LỘC

Sở TN&MT cũng đã có văn bản đề nghị tỉnh xử phạt công ty này 137,5 triệu đồng do vận hành không đúng quy trình xử lý môi trường đã cam kết. Kết quả phân tích mẫu nước thải của nhà máy tuyển quặng cho thấy hầu hết các hàm lượng đều vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nhiều lần. Ngoài ra, theo đại diện ban quản lý Nhà máy nước thị xã An Khê, nguồn nước sông Ba bị ô nhiễm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 2.700 hộ ở địa phương. Gần đây, lượng bùn non từ nước thải tuyển quặng sắt trong nước sông Ba quá nhiều khiến quá trình lọc hết sức khó khăn, hiện nhà máy không đảm bảo lượng nước cung cấp cho dân.

Sau khi Pháp Luật TP.HCM ngày 26-6 có bài “Sông Ba bị nhuộm đỏ vì tuyển quặng”, phản ánh nhà máy tuyển quặng của Công ty Chế biến khoáng sản K’bang xả thải trực tiếp ra sông Ba làm ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh Gia Lai có công văn giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND huyện K’bang, UBND thị xã An Khê kiểm tra việc bảo vệ môi trường của công ty này. Lực lượng chức năng phát hiện công ty lắp đặt ba cống ngầm bê tông có đường kính 50 cm từ các hồ chứa bùn xả trực tiếp ra sông Ba, thường xuyên xả vào ban đêm. Ngoài ra, hệ thống mương thu gom nước mưa của nhà máy còn để chảy tràn ra sông Ba. Sở TN&MT khẳng định đây là một trong những nguyên nhân khiến nước sông Ba có màu đỏ. Năm 2010, tỉnh đã hai lần ra quyết định buộc nhà máy tuyển quặng sắt của công ty này tạm dừng hoạt động, đồng thời xử phạt hành chính 150 triệu đồng do xả bùn trực tiếp ra sông Ba. Tuy nhiên, công ty này vẫn liên tục tái phạm.

TẤN LỘC