Buộc 'nhân tài' bồi thường tiền tỉ vì thất hứa với thành phố

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng cho hay TAND Cấp cao tại TP Đà Nẵng trong ngày 15-3 đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án dân sự về việc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng yêu cầu bà Hà Thanh An và ông Hà Phước Nga (cha của bà An) bồi thường kinh phí đào tạo do vi phạm hợp đồng với TP Đà Nẵng (Pháp Luật TP.HCM đã từng đưa tin).

Theo đó, TAND Cấp cao tại TP Đà Nẵng đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của cha con bà An. Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với nhân tài này.



Trong những năm qua, nhiều nhân tài được TP Đà Nẵng rót ngân sách cho đi học để về phục vụ TP. Ảnh minh họa

Theo đó, bà An và cha mình phải bồi thường gấp hai lần kinh phí đã nhận từ ngân sách TP Đà Nẵng đối với bậc đại học; buộc bà An bồi thường gấp hai lần kinh phí đào tạo ở bậc thạc sĩ vào ngân sách TP do vi phạm hợp đồng đào tạo đã ký kết.



Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm vào tháng 6-2015, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng đối với cha con bà An. Tuy nhiên, cha con bà An đã có đơn kháng cáo về bản án sơ thẩm.

Được biết bà Hà Thanh An tham gia đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của TP Đà Nẵng để đi học đại học ngành sư phạm tiếng Anh tại Trường ĐH Ngoại Ngữ thuộc ĐH Đà Nẵng (khóa học 2004-2008) và thạc sĩ phát triển Đông Á và kinh tế toàn cầu tại ĐH Bristol, Vương quốc Anh (khóa học 2010-2011).

Theo cam kết trong hợp đồng tham gia đề án này, sau khi tốt nghiệp, bà An có nghĩa vụ làm việc cho TP (mỗi bậc học cam kết làm việc cho TP ít nhất bảy năm) và chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, sau khi làm việc hơn ba năm tại Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, bà An đã tự ý nghỉ việc, bỏ đi nước ngoài mà không thực hiện đúng cam kết với TP Đà Nẵng. Được biết con số bồi thường này lên đến tiền tỉ.