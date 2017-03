Buôn bán chiếm lề đường còn đâm công an

Theo hồ sơ, tối 21-12-2011, lực lượng chức năng quận Thủ Đức tiến hành lập lại trật tự lòng, lề đường. Thấy lực lượng này đang lập biên bản vợ do buôn bán quán ốc lấn chiếm vỉa hè, Thái đến can thiệp. Sau đó Thái đã dùng vỏ chai bia đập vỡ rượt đuổi, đâm một chiến sĩ công an nhưng may mắn là nạn nhân không bị thương tích.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện bản tính hung hăng, côn đồ, đã cố ý cản trở, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường của những người được giao thực thi nhiệm vụ. Hành vi xem thường luật pháp này cần xử lý nghiêm nên tòa quyết định bác kháng cáo xin giảm án, y án sơ thẩm.

HỒNG THẢO