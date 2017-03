Buồn bực nên chém... công an

Ngày 9-5, TAND quận 11 (TP.HCM) đã mở phiên xử sơ thẩm vụ Bùi Quang Chung cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Sau khi xét hỏi và tranh luận, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKS cùng cấp tiến hành trưng cầu giám định để xác định bị cáo có năng lực chịu trách nhiệm hình sự hay không...

Hai lần gây án

Theo hồ sơ, Chung làm thợ hồ cho công trình xây dựng cao ốc Bảo Gia trên đường Lê Đại Hành, phường 15 (quận 11, TP.HCM). Ngày 25-4-2011, do có mâu thuẫn nên Chung bị một nhóm thanh niên đánh gây thương tích. Cơ quan điều tra Công an quận 11 khởi tố vụ án nhưng quá trình giải quyết không xác định được người gây thương tích nên quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Chung cho rằng công an phường và công an điều tra đã bao che cho các đối tượng gây thương tích cho Chung. Từ đó, Chung nảy sinh thù hằn với lực lượng công an và chuẩn bị hai con dao để gây thương tích cho các Công an phường 15. Chiều 1-12-2011, Chung cầm dao chém anh Phúc (cán bộ công an) gây thương tích.

Nhận được tin báo, công an quận và phường đã đến hiện trường giải quyết. Khi lực lượng công an bao vây và vận động Chung từ bỏ hung khí thì bất ngờ Chung chạy đến dùng dao chém thêm một cán bộ công an khác. Sau đó, Chung bị khởi tố, truy tố về hai tội là cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Đề nghị ba phương án

Phiên xử sơ thẩm rất ít người tham dự, tuy nhiên phiên tòa đã diễn ra căng thẳng. Khẳng định tại tòa, bị cáo Chung cho rằng việc gây án là nhằm mục đích nhắc nhở, cảnh báo với lực lượng công an. Một tình tiết khá lạ là bị cáo Chung khẳng định mục đích của mình là có thể chém bất kỳ người nào trong lực lượng công an vì bức xúc không giải quyết vụ án liên quan đến bị cáo.

Ngoài ra, Chung cho rằng mình là người bị hại còn sống sờ sờ mà công an không điều tra được hung thủ là sao. Tại sao bản thân bị cáo đã có thể vạch ra đến ba phương án tìm ra người gây thương tích còn công an cơ quan chuyên môn lại không tìm ra phương án… Bị cáo Chung một mực yêu cầu dành thời gian để trình bày ba phương án trên (?).

Tại phần tự bào chữa, Chung đưa ra ví dụ hỏi ngược lại tòa về trách nhiệm bồi thường. Theo hồ sơ, anh Phúc yêu cầu bồi thường 50 triệu đồng cho phí chữa trị vết thương nhưng Chung không chấp nhận. Chung nói công an mới là đơn vị phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền trên cho nạn nhân vì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng do phía công an gây nên.

Chung đưa ra ví dụ: “Xe tòa đậu trước, xe tôi đậu sau, xe công an từ phía sau say rượu, lái xe không bằng lái trờ tới đụng xe của tôi, xe tôi đụng xe tòa. Ai phải chịu trách nhiệm? Nếu xét đơn giản, tôi phải bồi thường cho xe tòa nhưng nhìn tổng quát lỗi là do xe công an. Họ mới là người có trách nhiệm bồi thường…”. Tại lời nói sau cùng, Chung lần nữa khẳng định lỗi của công an.

Từ những diễn biến trên nên sau khi vào nghị án HĐXX không tuyên án mà quyết hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định tâm thần bị cáo vì thấy rằng bị cáo nói năng lưu loát nhưng rất lộn xộn...

Lá thư của người mẹ đau khổ Quê của Chung ở thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Khi nghe tin con mình đang bị vướng vào vòng lao lý, mẹ của Chung đã viết một lá thư đầy thương cảm gửi đến tòa mong xót thương cho đứa con đã bỏ nhà đi bấy lâu nay. Bà trình bày thống thiết và được chính quyền địa phương xác thực. Bà kể khi sáu tháng tuổi, Chung bị bệnh não dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vẫn để lại di chứng. Gia đình đã cố gắng chữa chạy và nuôi Chung ăn học nhưng chỉ được đến lớp 9. Trong cuộc sống thường ngày, Chung có những biểu hiện bất thường như ít nói, cộc cằn hay cáu gắt, thường bị đau đầu phải bỏ việc và hay lẩm nhẩm một mình. Cách đây tám năm, Chung viết giấy và để lại ít tiền nói là trả tiền nhà ở cho mẹ rồi bỏ đi vào Nam. Gia đình nhiều lần đi tìm kiếm mà không được. Mãi đến cuối năm 2011, anh của Chung đọc trên mạng mới biết được tin tức về Chung. Xót con bị bệnh tật chịu thiệt thòi hơn các anh em khác, sống bao năm thiếu thốn tình cảm gia đình và phải tự bươn chải kiếm ăn ngoài xã hội, là một người mẹ bà mong tòa án có thể chiếu cố, giảm nhẹ hình phạt cho Chung... DH

HOÀNG YẾN