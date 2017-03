Buôn “hàng trắng”, thông dịch viên lãnh án

3 bị cáo tại phiên tòa xử vào ngày 7-9



Sáng nay, 7-9, TAND xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trương Văn Vũ (SN 1981, ngụ Đắk Lắk) 9 năm tù, Lê Ngọc Quỳnh (SN 1981, ngụ Bình Thạnh-TPHCM) 9 năm tù và Quách Triển An (SN 1977, ngụ quận 8- TPHCM) 8 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.Trước khi bị bắt, Vũ (là nhân viên tiếp thị tân dược) thường xuyên sang Campuchia nên được Quỳnh (là con nghiện) tư vấn nếu mang “hàng” từ Campuchia về TPHCM bán lẻ sẽ thu lợi nhuận rất lớn. Từ tháng 2-2010, Vũ nhiều lần sang đất nước Chùa Tháp mua ma túy về bán cho Quỳnh thu lợi nhuận.Tháng 3-2010, qua người quen giới thiệu, Vũ đã mua thuốc lắc từ Quách Triển An (là phiên dịch tiếng Hoa) rồi đem bán lại cho những con nghiện khác để kiếm lời.Chiều ngày 1-7-2010, lực lượng trinh sát phòng PC47 Công an TPHCM bất ngờ khám xét một khách sạn tại quận 5 đã bắt quả tang Quách Triển An đang tàng trữ 55 viên ma túy tổng hợp với trọng lượng 19,245 gram. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của 2 bị cáo Vũ và Quỳnh.Theo Ph.Dũng (NLĐO)