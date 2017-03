Buôn lậu gỗ quý, giám đốc lãnh án 12 năm tù

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Huy Vũ (quận Phú Nhuận) do Huy làm giám đốc. Lợi dụng chính sách mặt hàng xuất khẩu quần áo may mặc được Nhà nước khuyến khích, miễn kiểm tra thực tế và những kẽ hở của quy trình kê khai, kiểm tra hải quan điện tử, Huy đã tìm cách xuất lậu 15 container chứa hơn 344 m³ gỗ giáng hương tròn, xẻ hộp (là loại hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu) tại cảng Tân Cảng, cảng Sài Gòn khu vực 4 đi Trung Quốc, Nga, Ukraine. Thủ đoạn của Huy là lợi dụng pháp nhân của Công ty Huy Vũ và của doanh nghiệp khác để kê khai mặt hàng xuất đi là hàng may mặc sẵn nhằm tránh bị kiểm tra phát hiện, làm giả giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ. Theo kết quả giám định, số gỗ giáng hương bị thu giữ trị giá gần 17,6 tỉ đồng.

HOÀNG YẾN