Buôn thuốc nổ, lãnh án nặng

Tháng 7-2012, Viên và Tuyết rủ nhau mua thuốc nổ đem vào Vũng Tàu bán cho những người đánh bắt cá kiếm lời. Viên mua 63 kg thuốc nổ, 30 hộp kíp nổ, ba cuộn dây cháy chậm của một người tên Dũng ở Nghệ An với giá 35 triệu đồng rồi bắt xe đò mang vào Vũng Tàu. Trưa 16-7, Tuyết đón Viên. Đưa Viên về nhà xong, Tuyết chở 20 kg bán cho An (chủ tàu đánh cá) với giá khoảng 400.000 đồng/kg. Sau đó, khi Tuyết và Viên chuẩn bị mang số hàng còn lại đi giao thì bị công an bắt...

TRÙNG KHÁNH