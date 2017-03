Buôn tiền giả, bị tù chung thân

11 bị cáo khác từ một năm một tháng 10 ngày tù đến 18 năm tù về các tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tòa còn buộc bốn bị cáo nộp từ 10 đến 15 triệu đồng sung công.

Tháng 12-2008, Nghiêm đã rủ một số bị cáo trong đường dây hùn tiền sang Trung Quốc mua 600 triệu đồng tiền giả. Sau đó, Nghiêm giao toàn bộ số tiền này cho Hà tiêu thụ. Hà sử dụng một phần số tiền giả trên mua bắp ngô và hàng nhỏ lẻ. Phần còn lại, Hà chia cho người thân thích cùng tiêu thụ. Đến ngày 25-2-2009, Hà bị Công an quận 7 bắt ngay trên đường khi đem 150 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng đi tiêu thụ. Khám xét nơi ở của Hà, công an còn thu giữ tiền giả trong bao gạo, tủ lạnh… Song song, công an cũng tiến hành bắt giữ các bị cáo khác đã tham gia đường dây. Trong quá trình đó, công an còn phát hiện một bị cáo tàng trữ hơn 0,3 g heroin.

HOÀNG YẾN