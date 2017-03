Buồn tình đầu, xả súng: Cựu trung sĩ CA ở tù 10 năm

“Không có chuyện công an bỏ chạy” Tại tòa, bị hại Nguyễn Phong Lưu - Phó Trưởng Công an phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn hai lần yêu cầu đại diện VKS phải chỉnh sửa lại cáo trạng để bỏ chi tiết quy kết lực lượng công an phường bỏ chạy. “Cáo trạng thể hiện việc công an khi nghe đối tượng nổ súng đã bỏ chạy là không đúng. Viện cần điều chỉnh ngay để tránh sự hiểu nhầm đối với lực lượng công an. Bởi thực tế diễn biến rạng sáng 16-4 lực lượng triển khai núp tránh đạn và ngay sau đó mai phục để chiến đấu” - ông Lưu nói. Đại diện VKS giải thích từ “bỏ chạy” chỉ là câu chữ do cách thể hiện chứ không hẳn nói công an bỏ chạy luôn đi nơi khác. Theo viện, nói bỏ chạy không phải là nói không có tinh thần tấn công tội phạm của chiến sĩ CAND.