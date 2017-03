Buông lỏng quản lý xe container, nhiều địa phương sẽ bị phê bình

(PL)- TP.HCM, An Giang, Long An, Lào Cai, Khánh Hòa, Lạng Sơn vừa bị Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ phê bình do chưa thực hiện tốt công tác quản lý về vận tải, có nhiều đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi giấy phép.

Theo Bộ GTVT, TP.HCM chỉ quản lý được khoảng 100 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe container với hơn 1.000 đầu xe, trong khi thực tế cao hơn rất nhiều. Bộ GTVT cho rằng Sở GTVT TP.HCM đã buông lỏng quản lý, thiếu đôn đốc kiểm tra các DN vận tải bằng container... Dù nhận trách nhiệm nhưng Sở GTVT TP.HCM cho rằng một phần nguyên nhân do không nhận được sự phối hợp từ các đơn vị khác. Sở GTVT TP từng đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam cho phép truy cập vào trang web của ngành đăng kiểm để “nắm” số liệu thực tế nhưng không được chấp nhận. M.PHONG