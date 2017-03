Cá chết bất thường, 150 nhà báo và cánh cửa đóng kín

Hơn 150 nhà báo trong và ngoài nước đã có mặt tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường chiều 27-4 để rồi thất vọng vì các thông tin đều bị giữ kín.

Ngày 27-4, Bộ TN&MT cho biết sẽ tổ chức buổi họp báo, chính thức công bố nguyên nhân về vụ việc cá biển chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung.

Sự kiện cá chết kéo dài trên 200 km dọc bờ biển một số tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế suốt 20 ngày qua đã gây hoang mang cho người dân cả nước. Đây là một hiện tượng chưa từng xảy ra nên đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả nước và nhiều tổ chức quốc tế.



Cá chết hàng loạt nhiều ngày qua

Theo báo cáo sơ bộ của các đoàn khảo sát trung ương và địa phương, “Cá chết không phải do nguồn nước, không phải do dịch bệnh mà là do độc tố môi trường song cụ thể là độc tố nào thì vẫn phải chờ đợi thêm”.



Để tìm ra nguyên nhân của hiện tượng trên, từ đó có giải pháp khắc phục nhanh, bảo vệ môi trường biển, hệ sinh thái và đời sống ngư dân, nhiều bộ ngành đã cùng vào cuộc. Tất cả tưởng chừng có thể được giải đáp trong buổi họp báo đầu tiên của Bộ TN&MT về vấn đề này vào chiều nay.

Thế nhưng, đến 15 giờ 30 chiều 27-4, khoảng 150 phóng viên báo đài trung ương, địa phương và quốc tế có mặt để chờ đợi kết quả công bố kết luận nguyên nhân gây ra cá chết miền Trung vẫn không nắm được thông tin nào.

Khi cuộc họp kín của các bộ, ngành bắt đầu thì cũng là lúc ông Nguyễn Ngọc Văn, Trưởng phòng Báo chí truyền thông, xác nhận với báo chí chiều nay sẽ không diễn ra họp báo như dự kiến.



Trưởng phòng Báo chí truyền thông Nguyễn Văn Ngọc cho biết không có họp báo

Thông tin này gây thất vọng cho tất cả người có mặt. Đa số phóng viên cho biết họ sẽ chờ đợi đến cuối buổi chiều nay với hy vọng có được kết quả để công bố với độc giả.



Các nhà báo có mặt vẫn chuẩn bị đầy đủ công cụ tác nghiệp. Từ cổng chính đến nhiều dãy hành lang của trụ sở Bộ TN&MT, nhiều phóng viên sẵn sàng trực chiến.

Những nhà báo quan tâm sâu sắc đến vụ việc cá chết hàng loạt cho rằng sự việc kéo dài thêm một ngày sẽ gây thiệt hại thêm rất về kinh tế. Nếu có sự thiếu minh bạch về thông tin sẽ càng tạo ra hoang mang, bức xúc cho người dân.







Hơn 100 nhà báo có mặt tại trụ sở Bộ TN&MT

Một nhà báo nhận định sự kiện cá chết ở miền Trung không còn mang tính chất vùng miền nữa mà đã trở thành sự kiện được người dân cả nước quan tâm. Vụ việc không còn đơn giản, nhỏ lẻ mà thực sự là hậu quả nghiêm trọng của việc biến đổi môi trường biển, không khí. “Nhất thiết phải có một kết quả chính xác, minh bạch và đầy đủ!” - nhà báo này nói.

Thế nhưng, tất cả những gì có được cho đến lúc này vẫn chưa rõ ràng. Không một thông tin nào được hé lộ sau cánh cửa đang đóng kín của phòng họp Bộ TN&MT.



Tất cả đều đang chờ đợi tin tức



Bên ngoài hành lang phòng họp nơi đang diễn ra cuộc họp kín



Các phóng viên tiếp tục chờ đợi đến khi có phát ngôn của Bộ TNMT